Este viernes, 4 de febrero, la Clínica Universidad de la Sabana informó que el ciclista colombiano Egan Bernal saldrá de la Unidad de Cuidados Intermedios de la entidad para ser trasladado a hospitalización general.

Lo anterior se da dentro del marco de la excelente recuperación que ha tenido el deportista, quien sufrió un grave accidente tras chocar con un bus intermunicipal mientras entrenaba por las carreteras de Colombia.

“De acuerdo con su proceso, ha mejorado la respuesta al control del dolor y no se han presentado complicaciones. Asimismo, continuamos muy concentrados en un seguimiento permanente de su evolución y tratamiento”, afirma el comunicado.

Sin duda, las noticias alrededor de la salud de Egan Bernal son cada vez más esperanzadoras. Además, el ciclista se ha mostrado optimista a través de sus redes sociales, tranquilizando al mundo del deporte, el cual se ha volcado en señales de apoyo para el ganador del Giro de Italia y del Tour de Francia. Todavía se desconoce el tiempo que tendrá que permanecer en la clínica.

“Casi me mato, pero, ¿saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien. Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro... I’M BACK, and let’s rock”, escribió Egan Bernal el jueves en su cuenta de Instagram.

