Cambia de ciudad: David González, ídolo del DIM, jugará con Deportivo Cali

El portero David González es el nuevo guardameta del Deportivo Cali. Según pudo conocer Blog Deportivo, el ídolo de Independiente Medellín ya tiene pactada su llegada al cuadro vallecaucano.

El guardameta, que surgió de la cantera del ‘Poderoso’, tendrá su segundo periodo con el Deportivo Cali, luego de estar en 2006 con el cuadro ‘Azucarero’ y alcanzar el subcampeonato de la liga colombiana.

González, que levantó tres trofeos de la liga, incluyendo el de 2002, siendo el portero más joven en coronarse campeón con el DIM; además de la Copa Colombia este año, se vestirá del verde del Valle después de que el club paisa le diera a conocer la decisión de su continuidad.

“Si me voy del Medellín es porque el Medellín no me quiere”, dijo David González luego de coronarse campeón de la Copa el pasado 6 de noviembre.

