Carlos Alcaraz jugará la final en Doha ante Arthur Fils tras vencer a Rublev

Carlos Alcaraz sigue marcando el ritmo en el circuito. El número uno del mundo clasificó a la final del ATP 500 de Doha, en Catar, tras derrotar al ruso Andrey Rublev, 14º del ranking y vigente campeón del certamen, por 7-6 (7/3) y 6-4.



Carlos Alcaraz por la final:

El español, de 22 años, necesitó 2 horas y 2 minutos para resolver un partido exigente. En el primer set cedió en dos ocasiones su servicio y la definición se trasladó al ‘tie-break’, donde se impuso 7/3. En la segunda manga pasó de estar 3-0 arriba a ver el marcador igualado 3-3. Con 5-3 a favor dispuso de tres puntos de partido con su saque, pero no pudo concretarlos. En el último juego también dejó escapar otras dos oportunidades antes de cerrar el encuentro en la sexta opción.

Con esta victoria, Alcaraz alcanzó su duodécima final en los últimos 13 torneos disputados y la número 34 de su carrera. En Doha sumó once partidos y once triunfos, dentro de una racha que se extiende desde el Abierto de Australia, donde se convirtió en el hombre más joven en conquistar los cuatro torneos de Grand Slam.

El murciano disputará por primera vez la final en las pistas duras de Catar y buscará ampliar su dominio reciente en el circuito. Su consistencia lo mantiene como referente del calendario en este inicio de temporada.



AFP

El próximo rival será el francés Arthur Fils

En la final enfrentará al francés Arthur Fils, 40º del mundo, quien derrotó al checo Jakub Mensík, 16º del ranking y sexto cabeza de serie, por 6-4 y 7-6 (7/4). Mensík venía de eliminar en cuartos de final al número dos del mundo, Jannik Sinner.

Desde que Rublev ganó el título en Madrid en mayo de 2024, ningún jugador distinto a Alcaraz o Sinner ha conquistado un torneo ATP en el que ambos hayan participado.