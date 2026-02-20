En vivo
Carlos Alcaraz jugará la final en Doha ante Arthur Fils tras vencer a Rublev

Carlos Alcaraz jugará la final en Doha ante Arthur Fils tras vencer a Rublev

Carlos Alcaraz avanzó a la final del ATP 500 de Doha tras derrotar a Andrey Rublev en dos sets y buscará el título ante el francés Arthur Fils.

