Caterine Ibargüen se pierde los Juegos Bolivarianos por lesión

La campeona olímpica de triple salto, la colombiana Caterine Ibargüen, no participará en los XVIII Juegos Bolivarianos por una lesión, según confirmó este viernes en Santa Marta una fuente directiva.



"El parte que tuvimos esta mañana, de manera oficial, es que Caterine no se logró recuperar de una lesión y por consiguiente, muy a pesar nuestro, no estará en Santa Marta en los Juegos Bolivarianos", dijo a periodistas Baltazar Medina, presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC).

El directivo agregó que en días pasados los médicos de la atleta reportaron a la delegación colombiana de los Bolivarianos una molestia muscular de Ibargüen, lo que dejaba en suspenso su presencia en las justas de la caribeña Santa Marta.

Medina, también presidente electo de la Organización Deportiva Bolivariana (Odebo), la entidad que rige los Juegos, no precisó cuál es la lesión que aqueja a la campeona olímpica.

"Sentimos un gran pesar por la ausencia de Caterine, sobre todo por la afición samaria, que esperaba con ansiedad ver a nuestra medallista de oro olímpica", comentó Medina.

"No podemos exponer la integridad física de la atleta por aspirar a conseguir una medalla en los Bolivarianos", apostilló el presidente del COC.

La colombiana tampoco estuvo en la pasada edición de los Juegos Bolivarianos, celebrada en 2013 en la ciudad peruana de Trujillo.

La baja de Ibargüen se suma a la de la venezolana Yulimar Rojas, su principal rival de los últimos tiempos y medallista de plata en las olimpíadas de Río 2016, quien el pasado lunes anunció su ausencia de las justas por motivos de calendario para el 2018.

