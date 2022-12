Cavani y Lucas mantienen vivo al PSG en Londres ante el Arsenal de Ospina

Prometió Arsene Wenger alinear a un once de garantías para "acabar el trabajo" e intentar la fase de grupos como líder por primera vez desde la temporada 2011/2012.



Después del 1-1 cosechado en el Parque de los Príncipes en septiembre, una victoria en Londres le garantizaría a los 'Gunners' el liderato pasara lo que pasara en la última fecha.



Wenger hizo cuatro modificaciones con respeto al once que se llevó un valioso punto de Old Trafford el pasado sábado (1-1): Giroud entró por Walcott, Gibbs por Monreal, Iwobi por Elneny y Ospina, el titular habitual en Champions, por Cech.



Por su parte, el PSG salió al césped del Emirates sin los lesionados Di María y Pastore, ni con el lateral derecho Serge Aurier, al que las autoridades británicas le impidieron la entrada en el Reino Unido, y con un once claramente conservador.



El uruguayo Edinson Cavani, que descansó el fin de semana, volvió a ser la referencia arriba, flanqueado por Lucas Moura y Matuidi, y con un centro del campo con Thiago Motta, Verratti y Krychowiak.



A los seis minutos los hombres del español Unai Emery dieron el primer aviso, con un buen centro desde la derecha de Thomas Meunier al que no llegó por centímetros Cavani.



Esta primera aproximación fue un presagio de lo que iba a ser la primera parte, con el Arsenal a merced de un gran PSG. Pasado el cuarto de hora de juego, un remate de cabeza de Cavani, tras un córner botado por Lucas, lo despejó debajo sobre la línea de gol un buen posicionado Gibbs.



Avisaron los parisinos y no perdonaron cuatro minutos más tarde, con un gran tanto del delantero charrúa, Maxwell encontró en la izquierda entre líneas a Matuidi, que se adelantó a la defensa y puso el balón al segundo palo, donde Cavani, en plancha, mandó la redonda al fondo de la red para subir el 0-1 al luminoso.



Sin embargo, con el partido totalmente controlado, un error garrafal en la salida de balón de Krychowiak en el tiempo de descuento metió al Arsenal en el partido.



Giroud robó el balón al internacional polaco al borde del área y cedió a Alexis, quien fue zancadilleado por Maxwell al intentar el regate. No falló desde los once metros Giroud, que con un disparo certero al centro y engañando al portero subió las tablas al marcador del Emirates.



La segunda parte, con el liderato del grupo en juego, fue de ida y vuelta, y el PSG, a los 9 minutos de la reanudación, pudo ponerse de nuevo por delante, pero el libre directo de Lucas desde la frontal lo rechazó milagrosamente la cruceta.



Del posible 1-2 se llegó al 2-1 apenas seis minutos más tarde. Un tanto inesperado, que era un botín demasiado preciado para el juego mostrado por los londinenses: un centro de Jenkinson desde la derecha le cayó a Ramsey, quien soltó un disparo que blocó un defensa y el rechazo, a su vez, rebotó en Verratti y el balón se introdujo en la meta defendida por Areola. Un gol extraño en un partido extraño.



Se fue el PSG a por el tanto del empate, sabiendo que la derrota lo condenaría a la segunda plaza del grupo, a falta de la última jornada, en la que el Arsenal debería conseguir, a priori, una victoria sencilla en Basilea.



Con Ben Arfa sobre el terreno de juego -ingresó por Krychowiak-, los de Emery lograron el definitivo 2-2 gracias a un cabezazo de Lucas que contó con la inestimable ayuda de Iwobi.



Un saque de esquina del propio Ben Arfa lo cabeceó en el segundo palo y libre de marca el internacional brasileño, y su remate tocó ligeramente en Iwobi y descolocó a Ospina.



El 2-2 dejaba en bandeja el liderato del grupo a los franceses, que a punto estuvieron de llevarse los tres puntos de Londres gracias a dos clarísimas ocasiones de Cavani, pero el uruguayo primero mandó el balón a las manos de Ospina con todo a favor y después cabeceó ligeramente desviado un preciso centro de Lucas.



No se volvió a mover el electrónico y el PSG se llevó un valioso punto del Emirates que, después del 1-1 cosechado en septiembre en el Parque de los Príncipes, lo deja como líder de grupo a falta de una jornada, en la que reciben en casa al Ludogorets búlgaro.



Ficha técnica:



Arsenal: Ospina; Jenkinson (Oxlade-Chamberlain, 81'), Mustafi, Koscielny, Gibbs; Coquelin (Walcott, 80'), Ramsey, Iwobi (Xhaka, 78'); Özil, Alexis y Giroud.



París Saint-Germain: Areola; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Maxwell; Verratti, Motta, Krychowiak (Ben Arfa, 67'); Matuidi, Lucas (Jesé, 89') y Cavani.



Goles: 0-1: 18': Cavani. 1-1: 45+1': Giroud (p). 2-1: 60': Verratti (pp). 2-2: 77': Lucas.



Árbitro: Felix Brych (GER). Amonestó a Coquelin (34') y a Koscielny (53'), del Arsenal; y a Marquinhos (31') y Verratti (55'), del PSG.



Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo A de la Liga de Campeones, disputado en el Emirates Stadium (Londres).