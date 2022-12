“A veces recoges lo que siembras”: Quintana sobre silbidos a Froome

El colombiano Nairo Quintana dijo que no considera agradable que el británico Chris Froome fuera silbado por parte de un sector del público que asistió a la presentación de su equipo en el Tour, pero subrayó que a veces “recoges lo que siembras”.

Publicidad

“Recibir silbidos del público no es agradable y no es bueno para nadie y espero que se evite de ahora en adelante. A veces de lo que siembras recoges”, dijo Quintana en el hotel del equipo Movistar, en la localidad de Cholet.

Alejandro Valverde también se refirió a la respuesta de parte del público cuando subió al escenario el tetracampeón británico, cuyo "caso salbutamol" fue archivado por la UCI, lo que le permite tomar la salida en el Tour después del veto de la carrera.

Vea aquí: Silbidos y abucheos para Froome en la presentación de equipos del Tour

Publicidad

"Es una pena que sucedan esas cosas, pero eran conscientes de lo que podía ocurrir. Mañana empieza la carrera y hay que hablar del Tour y de ciclismo y no de cosas antideportivas. Es una pena, pero al final hay que llevarlo como viene".

Publicidad

Por su parte, Mikel Landa se mostró tajante al afirmar que no le gustaría pasar por ese trance de rechazo del público.

"No me gustaría que me silbaran, hay mucha rivalidad dentro y fuera del deporte y se llega a extremos, siempre hay gente que te quiere y gente que te pita".