Egan Bernal se retiraría si no encuentra su máximo nivel: "Me levanto pensando que volveré"

Egan Bernal (Ineos Grenadiers), ganador del Tour de Francia 2019 y Giro de Italia 2021, terminará la temporada con buenas sensaciones por haber vuelto a la competición una vez superado su grave accidente en enero de 2022, pero su reto es recuperar su mejor nivel y demostrar que puede estar discutiendo los grandes triunfos a Vingegaard, Pogacar ó Evenepoel.

Bernal ganó el Tour de Francia cuando tenía 22 años en 2019 y triunfó en el Giro de Italia en 2021 antes de que una terrible caída de entrenamiento hiciera que el ciclismo fuera una consideración secundaria en 2022.

"La forma en que sobreviví a este accidente no es normal, así que, sobre todo, estoy feliz de estar vivo. En el ciclismo siempre pensamos en ser el número uno y ganar el Tour de Francia, y yo también lo hice antes del accidente. Pero cuando te das cuenta de que eres una persona normal y puedes morir, y experimentas estar en la cama sin poder moverte, y todas estas cosas... Tuve suerte", asegura Bernal en Cyclingnews.

Bernal sufrió un serio accidente en enero de 2022 cuando se estrelló contra un autobús parado mientras se entrenaba, sufriendo múltiples lesiones y fracturas que precisaron múltiples cirugías.

"Cuando me desperté no me preocupaba si volvería a ser ciclista o no. Sólo quería moverme y poder caminar y tener una vida normal. Creo que es por eso que no tengo malos momentos mentalmente, porque sé lo afortunado que fui simplemente de estar vivo".

Bernal, quien participó en Tour y Vuelta en este 2023, admite finalizar el curso "cansado física y mentalmente", pero salió contento y reforzado moralmente de la ronda española.

"Después de la Vuelta me sentí bien con lo que hice, y ahora tengo más confianza para el año que viene. Estaba muy cansado, pero disfruté de la Vuelta en comparación con el Tour. En el Tour iba a toda velocidad todos los días y no pude disfrutar la carrera. No es la mejor carrera para ir a sufrir porque es muy, muy difícil", explica.

El ciclista cundinamarqués, de 26 años, no se atreve a asegurar que volverá al nivel que le llevó a sus grandes éxitos, pero su mentalidad y sus acciones diarias están orientadas a lograrlo.

"Me levanto cada día pensando que volveré a mi mejor nivel. Quiero tener esa mentalidad de que podré ser uno de los mejores corredores del mundo, porque de lo contrario, creo que no seguiría montando en bicicleta de manera profesional. Me jubilaría simplemente", afirmó.

Por ilusión y ganas no será, ya que Bernal no solo espera tener un nivel de campeón, sino que se podría plantear cerrar el círculo de las grandes optando a la Vuelta a España.

"Cuando estás con los mejores y sientes lo que significa ganar un Tour, el Giro de Italia y que solo falta una carrera como la Vuelta... eso te estimula, así que tengo muchas ganas de volver a ese nivel y estoy trabajando mucho para lograrlo".

Con vistas a la próxima temporada, Bernal aún desconoce su plan en las grandes vueltas, pero comenzará el año con el Campeonato Nacional de Colombia y el Tour Colombia como objetivos para generar confianza.

En el aspecto comparativo con rivales como Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep), el ciclista colombiano admite que ahora está lejos de ese nivel.

"Ahora es algo que no puedo hacer, pero estoy tratando de hacer lo mejor que puedo para llegar al mejor nivel posible. No creo que ellos tengan algo que yo no tenga, ni que yo tengo algo que ellos no tienen. Todos los campeones tienen esa mentalidad fuerte", precisó.

