"Estamos esperando": Rigoberto Urán sobre su posible cambio de equipo

En entrevista con BLU Radio, el ciclista Rigoberto Urán resaltó la importancia que han tenido los ciclistas colombianos en los últimos años en competiciones como el Tour de Francia y el Giro de Italia.



“Desde el 2013, siempre hemos estado en los podios. Si no es el uno es el otro, pero no fallamos. La idea es que no nos bajemos de este y ganemos el Tour, gane el que lo gane y que se vuelva costumbre”, dijo.



De otro lado, el deportista de 30 años se mostró muy satisfecho por lo realizado en la competencia, a donde llegó sin ser el favorito y terminó segundo, a 52 segundos del ganador Chris Froome.



“Es un despertar muy bonito y da mucha satisfacción por todo el trabajo que se hizo. Todo el mundo quiere llegar el último día a París, pero llegar y estar en el podio es algo muy bonito”, dijo.



Así mismo, Urán se mostró muy agradecido por las manifestaciones de afecto y apoyo que ha recibido en las redes sociales y en los medios de comunicación.



“Da mucha felicidad ver la gente tan contenta con la bandera de Colombia es algo que no tiene precio. Son cosas que lo llenan a uno”, dijo.



Finalmente, Rigoberto manifestó que, por ahora, en sus planes está continuar con el Canondale, equipo con el que corre desde 2015.



“Estamos esperando. Son cosas en las que uno ya no tiene que preocuparse, para eso hay cosas que están trabajando en él. Lo que sí es que ya he estado en siete equipos en Europa y esperar a ver qué pasa”, puntualizó.

