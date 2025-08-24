Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Atentado terrorista en Cali
Ataque a helicóptero
Hambruna en Gaza

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Ciclismo  / Fatal accidente en el ciclismo: muere reconocido corredor tras fuerte caída en plena carrera

Fatal accidente en el ciclismo: muere reconocido corredor tras fuerte caída en plena carrera

Un accidente masivo en plena carrera terminó en tragedia y dejó en luto al ciclismo. Lo que debía ser una fiesta deportiva acabó con un desenlace inesperado.

Fatal accidente en el ciclismo: muere reconocido corredor tras fuerte caída en plena carrera
Muere reconocido ciclista tras fuerte caída en plena carrera.
Foto: X @VueltaRibera
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 24, 2025 07:58 a. m.

El joven ciclista español de 17 años Iván Meléndez, de la formación Tenerife Cabberty, falleció el sábado durante la 2ª etapa de la Vuelta Junior a la Ribera del Duero, luego de un accidente que dejó además a varios participantes hospitalizados.

"La UCI lamenta profundamente el trágico fallecimiento del ciclista español Iván Meléndez, que sucumbió víctima de las heridas sufridas en un accidente de la Vuelta a la Ribera del Duero", se expresó la Unión Ciclista Internacional (UCI) en la red social X.

El accidente tuvo lugar en el kilómetro 66 de los 118 de la etapa reina de esta competición junior, entre Langa de Duero y la Laguna Negra, en Castilla y León.

Muere el ciclista Iván Meléndez, de 17 años, tras accidente en la Ribera del Duero
Muere el ciclista Iván Meléndez, de 17 años, tras accidente en la Ribera del Duero.
Foto: X @DXTenerife

La emisora española SER informó que, como consecuencia de una grave caída masiva, hasta 18 ciclistas fueron hospitalizados, tres de ellos en estado grave, entre los que se encontraba Iván Meléndez. El hospital Santa Bárbara de Soria informó horas más tarde de su fallecimiento.

La carrera, que debía celebrar este domingo la tercera y última etapa, quedó anulada.

En su lugar, la organización y el resto de corredores rindieron homenaje al fallecido a las 8h30 GMT en la localidad de Aranda de Duero, donde debía acabar la carrera.

La prueba, que arrancó el viernes, contaba con 174 corredores.

Publicidad

Las caídas en el ciclismo cada vez son más numerosas y violentas, con el fallecimiento este mismo verano boreal de otro joven, el italiano Samuele Privitera, de 19 años, mientras disputaba el Giro della Valle d'Aosta, en Italia.

En 2024, el noruego André Drege, de 25 años, falleció durante un descenso en la Vuelta a Austria y la joven suiza Muriel Furrer, de 18 años, falleció tras una caída en la prueba de ruta juvenil de los Mundiales de Zúrich.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ciclismo

Viral

Redes sociales