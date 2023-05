De malas, el que tiene usa su plata como quiera: Urán tras polémica de helicóptero en Giro de Italia

Lamentando una "ausencia total de equidad deportiva", la Unión Ciclista Internacional (UCI) condenó con firmeza este sábado el uso de helicópteros por parte de algunos equipos, entre ellos el Soudal-Quick Step de Remco Evenepoel, para abandonar la cima del Grand Sasso d'Italia, donde acabó la séptima etapa del Giro que se llevo acabo el viernes, 12 de mayo.

"La Unión Ciclista Internacional (UCI) ha constatado que, al término de la 7ª etapa del Giro de Italia , entre Capua y el Gran Sasso d'Italia, algunos ciclistas utilizaron un helicóptero para abandonar la zona de llegada al término de la etapa. Esta ventaja representa una ausencia total de equidad deportiva y contraviene los reglamentos que buscan ofrecer una igualdad de trato en el traslado de los equipos hacia sus hoteles", comentó la instancia en un comunicado.

Sin duda, este hecho ha generado polémica en el mundo del ciclismo, puesto que algunos deportistas están de acuerdo, como es el caso de Rigoberto Urán, pero otros no lo están.

El ciclista colombiano, Rigoberto Urán se pronunció sobre el hecho, luego de que Ricardo Orrego le preguntará en Caracol Sports si es falta de juego limpio la salida en helicóptero de algunos ciclistas para dejar la montaña, como lo pronunció la UCI.

“Como dicen, de malas (...) Si los equipos tienen plata, se lo llevan en helicóptero, además el Giro permite que cada quien se vaya para su casa como quieran. A nosotros nos mandaron en la funivia, todos ahí metidos. Cuando yo tenía la camiseta rosada me bajaba en helicóptero, entonces ahora porque me manda en carro voy a criticar, no papito, el que tiene, usa su plata como quiera, son las reglas y cada carrera tiene las suyas. Es lo que yo creo”, fue la respuesta de Rigoberto Urán, dejando en claro que está de acuerdo.

#Ciclismo 🚴🏻‍♂️ l El #GirodeItalia sigue en marcha y Rigoberto Urán 🇨🇴 aprovechó para pronunciarse sobre el polémico traslado en helicóptero 🚁 del Soudal Quick-Step, tras la séptima jornada #ElGiroPorCaracol 🇮🇹 pic.twitter.com/DUKJiK1x5A — Caracol Sports (@CaracolSports) May 13, 2023

