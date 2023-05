Fernando Gaviria no pudo con la sexta etapa del Giro de Italia: "Quería ganar, quedé muerto"

El velocista colombiano Fernando Gaviria volvió a intentar quedarse con la victoria en el sprint de una etapa del Giro de Italia. Este jueves, 11 de mayo, se disputó la sexta etapa en la que el corredor del Movistar intentó explotar en su bicicleta ante sus oponentes (a falta de 300 metros) y levantar los brazos en la meta, pero no pudo ser posible, pues el paisa se quedó con el quinto puesto.

“Ahí no piensas, ahí solo actúas y hoy actuamos mal, pero bueno. Tenía que haber arrancado más rápido, con más fuerza y velocidad, quizás habríamos llegado”, dijo.

En conversación con el periodista Ricardo Orrego, de Caracol Sports y Blog Deportivo, el oriundo de La Ceja, Antioquia, manifestó que hizo un esfuerzo muy grande en la etapa que se disputó en Nápoles, por lo que ve difícil intentar de nuevo una gesta de estas para quedarse con el triunfo.

“Había (piernas) porque ya me las gasté hoy, quedé muerto. Es a lo que vinimos a hacer, a dar todo lo que tenemos en cada día en el sprint. Hoy en realidad queríamos ganar, pero sufrimos bastante en la subida, logramos pasar cerca. Al final no se nos dieron las cosas, pero me voy contento porque la etapa fue linda, hicimos lo que teníamos y no me quedé con nada en las piernas”, añadió el corredor.

En la clasificación general, Fernando Gaviria ocupa la casilla 137 a 48:15 luego de seis días de carrera en el Giro de Italia.

Este viernes llega la primera etapa de montaña, que superará los 1.000 metros de altura con relación al nivel del mar. El pelotón partirá desde Capua y llegará a Gran Sasso d'Italia luego de 218 kilómetros de recorrido.

Clasificación de la 6ª etapa del Giro de Italia



Mads Pedersen (DEN/Trek) 3 h 44:45. Jonathan Milan (ITA) a 0. Pascal Ackermann (GER) 0. Kaden Groves (AUS) 0. Fernando Gaviria (COL) 0. Michael Matthews (AUS) 0. Vincenzo Albanese (ITA) 0. Marius Mayrhofer (GER) 0. Lorenzo Rota (ITA) 0. Simone Velasco (ITA) 0. Simone Consonni (ITA) 0. Jay Vine (AUS) 0. Lars van den Berg (NED) 0. Jake Stewart (GBR) 0. Ben Swift (GBR) 0. Nicolas Prodhomme (FRA) 0. Ryan Gibbons (RSA) 0. Larry Warbasse (USA) 0. José Joaquín Rojas (ESP) 0. Davide Gabburo (ITA) 0.

Clasificación general individual del Giro de Italia



Andreas Leknessund (NOR/Sunweb) 22 h 50:48. Remco Evenepoel (BEL/QST) a 28. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2) 30. João Almeida (POR/UAE) 1:00. Primož Roglic (SLO/JUM) 1:12. Geraint Thomas (GBR/INE) 1:26. Aleksander Vlasov (RUS/BOR) 1:26. Toms Skujinš (LAT/TRE) 1:29. Tao Geoghegan Hart (GBR/INE) 1:30. Vincenzo Albanese (ITA/EOK) 1:39. Lennard Kämna (GER/BOR) 1:54. Damiano Caruso (ITA/BAH) 1:59. Eddie Dunbar (IRL/BIK) 2:15. Pavel Sivakov (FRA/INE) 2:23. Jack Haig (AUS/BAH) 2:26. Laurens De Plus (BEL/INE) 2:32. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 2:33. Thymen Arensman (NED/INE) 2:33. William Barta (USA/MOV) 2:45. Hugh Carthy (GBR/EF1) 2:46.

