Groves al ganar la etapa 5 del Giro de Italia: "Fue una sorpresa, pese a la caída"

El australiano Kaden Groves (Alpecin Deceuninck) celebró una inesperada primera victoria en el Giro de Italia, ya que a pesar de verse involucrado en una caída a 7 km de meta, fue capaz de volver al grupo para disputar el esprint y ganar.

"Ha sido una sorpresa. Todo iba bien, pero me caí en una rotonda a falta de siete kilómetros de meta. Me levanté rápido, puse la cadena y volví al grupo, pero los compañeros estaban perdidos. Los muchachos hicieron un buen trabajo antes y luego, afortunadamente, fui lo suficientemente bueno para seguir la rueda del DSM y tuve las piernas para atacar y ganar", explicó Groves en meta.

Un primer triunfo para Groves en la carrera rosa, quien preparó el Giro desde el pasado mes de noviembre

"Es un sueño ganar. Esta es una carrera en la que me he concentrado desde noviembre. Quiero dar las gracias al equipo y a los compañeros, que creyeron en mí. Después de dos terceros lugares esta semana, me entregaron a una victoria", concluyó.

Publicidad

Clasificación de la 5ª etapa del Giro de Italia

Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2R La Mondiale) 4h16:04. Andreas Leknessund (NOR) a 2. Toms Skujinš (LAT) 57. Vincenzo Albanese (ITA) 57. Nicola Conci (ITA) 1:02. Amanuel Ghebreigzabhier (ERI) 1:07. Koen Bouwman (NED) 2:01. Damiano Caruso (ITA) 2:01. Eddie Dunbar (IRL) 2:01. Aleksander Vlasov (RUS) 2:01.

Clasificación general Giro de Italia

Andreas Leknessund (NOR/Sunweb) 14 h 35:44. Remco Evenepoel (BEL/QST) a 28. Aurélien Paret-Peintre (FRA/AG2) 30. João Almeida (POR/UAE) 1:00. Primož Roglic (SLO/JUM) 1:12. Geraint Thomas (GBR/INE) 1:26. Aleksander Vlasov (RUS/BOR) 1:26. Toms Skujinš (LAT/TRE) 1:29. Tao Geoghegan Hart (GBR/INE) 1:30. Jay Vine (AUS/UAE) 1:36. Vincenzo Albanese (ITA/EOK) 1:39. Lennard Kämna (GER/BOR) 1:54. Damiano Caruso (ITA/BAH) 1:59. Eddie Dunbar (IRL/BIK) 2:15. Nicola Conci (ITA/ALP) 2:16. Pavel Sivakov (FRA/INE) 2:23. Rigoberto Urán (COL/EF1) 2:25. Jack Haig (AUS/BAH) 2:26. Laurens De Plus (BEL/INE) 2:32. Thibaut Pinot (FRA/GFJ) 2:33.

Puede ver: