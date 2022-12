La ayuda de Rigo me llenó de confianza: Daniel Martínez, campeón del Dauphiné

El ciclista colombiano Daniel Martínez habló en Blog Deportivo sobre su título en el Critérium del Dauphiné y su papel en el Tour de Francia , que está próximo a comenzar.

Martínez contó que aunque venía con buen ritmo antes de la carrera, Rigoberto Urán fue clave para darle confianza y lograr salir campeón en la carrera francesa.

Publicidad

Le puede interesar: Ronald Koeman será el nuevo DT del Barcelona

“Sin presiones y con la ayuda de Rigo. Él cuando está en el equipo nos da mucha más tranquilidad (…) Teníamos un equipo muy compacto y eso me llenaba de confianza”, comentó Martínez.

Martínez, representante del Education First, también resaltó que la concentración y la calma fueron claves para atacar a Thibaut Pinot y quitarle el maillot amarillo.

Publicidad

Sobre su rendimiento durante la carrera y su buen desempeñó junto a corredores de talla, el colombiano sostuvo que se sorprendió. “Cuando subía con Primoz, Egan, Nairo, dije: ‘bueno, las sensaciones son muy buenas’”, mencionó.

Asimismo, Martínez reveló que su gran inspiración en los últimos kilómetros fue su hijo Isaac. “En la última etapa lo tenía muy presente a él (…) Me lo imaginé y ese fue un plus de más que me dio en los últimos tres kilómetros”, aseguró.

Publicidad

De cara al Tour de Francia, que comenzará el 29 de agosto, el colombiano se mostró cauto y dijo que es una carrera mucho más larga y que afrontará la competencia sin presiones, colaborando a otros compañeros como Rigoberto Urán y Sergio Higuita.