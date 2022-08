La idea es continuar con el Arkéa Samsic: Nairo Quintana, a un paso de renovar con el equipo francés

Nairo Quintana confirmó en Blog Deportivo que está a un paso de renovar con el Arkéa Samsic, pese a las otras ofertas que le han llegado a la mesa.

"Está el mánager trabajando, pero sí es una de las mejores opciones que tenemos ahora mismo. Como lo he dicho desde el Tour de Francia, es un equipo que viene creciendo. Hemos venido de la mano estos últimos tres años", dijo en Blu Radio.

Asimismo, el campeón del Giro de Italia y Vuelta a España reconoció que la adaptación a un nuevo equipo sería de casi un año y por eso considera como mejor opción seguir en el conjunto francés. De esa manera gana tiempo y continuidad con el Arkéa.

"El cambio de un equipo cuesta mínimo casi un año. Si lo contratan dos años, le queda uno para demostrar si sigue ahí o buscar nuevamente equipo (...) No hay nada firmado, pero la idea es continuar con el Arkéa", añadió.

¿Tenía otras propuestas?

Nairo Quintana afirmó que sí tenía propuestas de otros equipos de ciclismo, pero sabe que en el Arkéa "se le escucha y respeta". Además, siente que todavía tiene "madera para ganar" y no estar detrás de otro líder.

"No puedo perder un año diciéndole al equipo o a otro (ciclista) quién es mejor para trabajar. Otros equipos me querían directamente para trabajar. Yo creo que todavía hay madera para ganar. Eso no me interesa", concluyó.

El próximo objetivo de Nairo Quintana será la Vuelta a España, que comenzará el 19 de agosto hasta el 11 de septiembre.

