“La UCI es una mafia que quiere perjudicar a los ciclistas como Nairo Quintana”: Jarlinson Pantano

Nairo Quintana anunció que está a la espera de conseguir un equipo para continuar compitiendo en las tres carreras más importantes del mundo, el Tour de Francia, el Giro de Italia o la Vuelta a España, aunque admitió que hay "ambiente enrarecido" y una "muralla" para seguirlo haciéndolo.

"Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante", dijo el escalador colombiano al leer un comunicado.

Publicidad

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, diferentes exdeportistas y expertos del ciclismo explicaron por qué Nairo Quintana no debe retirarse del ciclismo.

“Lo que ha hecho Nairo hasta ahora ha sido una proeza muy grande para Colombia. Es un deportista muy joven y muy capaz de seguir adelante con su carrera deportiva”, manifestó el exciclista Cochise Rodríguez.

Por su parte, Juan Camilo Arias, experto en toxicología, habló sobre el tramadol, medicamento por el que Nairo Quintana fue sancionado por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

“El tema en este caso, más que un estimulante, es el efecto sedante que puede tener el medicamento y el riesgo que puede causar en el ciclista, aunque, si bien es cierto que es prohibido en el ciclismo, en otros deportes es permitido”, explicó.

Publicidad

Sin embargo, el periodista deportivo Guy Henri Roger manifestó que el tramadol no es una sustancia peligrosa, hay efectos secundarios que pueden dañar, pero en de alto riesgo.

“Si fuera por dopaje fuerte estaría suspendido. Después de la sanción lo tendría difícil”, aclaró.

Publicidad

Por otro lado, el exciclista profesional colombiano Jarlinson Pantano aseguró que Nairo Quintana es un corredor que le devolvió la ilusión a los colombianos con su carrera deportivo. Además, arremetió contra la UCI y su sanción por dopaje.

“Siento, con el caso de Nairo y Miguel Ángel, que la UCI (Unión Ciclista Internacional) quiere dañarnos la imagen a nosotros los colombianos. Es muy difícil y complicado para un equipo profesional contratar a un corredor como Nairo Quintana en estos momentos”, aseveró.