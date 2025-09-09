Egan Bernal, ganador de la etapa 16 de la Vuelta a España

El ciclista colombiano Egan Bernal se quedó con la décimosexta etapa de la Vuelta a España este martes, 9 de septiembre, en medio de un complicado final de carrera por cuenta de protestas pro Palestina.

Bernal se quedó con la etapa 16, que se disputa este martes entre Poio y Mos Castro de Herville, unos 8 km antes del primer punto establecido ya que la meta fue neutralizada por las protestas que se están produciendo en las inmediaciones de la carrera.

A 15 km de meta, momento en el que marchaban escapados el español Mikel Landa y el colombiano Bernal, la organización de la Vuelta envió una comunicación por su emisora anunciando tal medida.

"Debido a una protesta que está bloqueando la carrera, el ganador de etapa y los tiempos para la clasificación general se decidirán a 8 kilómetros para la línea de meta".

Anteriormente las fuerzas de seguridad hubieron de retirar un árbol atravesado en la carretera en el ascenso al Alto de Groba.