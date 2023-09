Sepp Kuss: "Estas etapas demuestran que puedo ganar la Vuelta a España"

El estadounidense Sepp Kuss (Jumbo Visma), líder de la Vuelta y segundo clasificado en el Tourmalet, aseguró que "etapas como la de este viernes y la crono de Valladolid demuestran que puedo ganar la roja" en Madrid.

"Etapas como esta o la crono han demostrado que puedo ganar la Vuelta, pero quedan etapas muy duras y hay que ver hasta dónde puedo llegar. Esta vez tenía buenas piernas y sabía que podía atacar en cualquier momento. Eso me ha dado confianza. Veremos qué pasa mañana y en Asturias", dijo Kuss en la cima del Tourmalet.

La superioridad del Jumbo "tal vez pueda ser un poco agridulce para el espectáculo, pero sabemos que tenemos un equipo muy fuerte para la general y hacemos lo que tenemos que hacer. Hay equipos cada año más fuertes, y ver a los 3 en la general es muy emocionante".

El plan del Jumbo en el Tourmalet era que atacara Jonas Vingegaard el primero y luego Kuss y Roglic.

"No sabíamos dónde atacaría Jonas, pero vio el momento y atacó. Los rivales tuvieron que moverse y Primoz Roglic y yo aprovechamos el esfuerzo que hicieron para atacar después y sacar diferencia. Yo me lancé de más lejos porque no tengo el remate de Primoc. Estoy muy contento por los tres primeros puestos", explicó.

Kuss comentó que la pulsera que luce con la figura de la Vírgen del Rocío "es un regalo que me hizo un policía en la etapa de Caravaca y la utilizo para que me de suerte. La doy un beso antes de salir en cada etapa".

