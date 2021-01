No activar

Mis objetivos no han cambiado, quiero volver al máximo nivel, quiero luchar por el Tour: Froome “Volviendo de una gran lesión, el hecho de cambiar de equipo en este momento de mi carrera me dará más motivación y estimulación mental. Es un cambio real, un nuevo proyecto, un nuevo capítulo y me siento un poco más joven”, dijo Froome.