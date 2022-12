¿Nairo les calló la boca a sus críticos? Expertos debaten

En el momento que el ciclista Nairo Quintana cruzó la meta en la ‘etapa reina’ del Tour de Francia, los más de 40 millones de colombianos sintieron en su corazón un júbilo enorme por el triunfo del boyacense.

Quintana, de 1,67 metros de estatura, puso, nuevamente, el nombre del país en lo más alto del podio llenando de orgullo hasta los más escépticos.

Publicidad

Nacido en 1990 en la ciudad de Tunja, Nairo ha demostrado que el poder que tiene en el corazón lo demuestra cada día en sus pedales para regalarle varias sonrisas a sus padres.

No deje de leer: ¡Se viste de gloria! Nairo saca la casta en los Alpes y calla a sus críticos

No obstante, este deportista tímido, sencillo y disciplinado, ha sido objeto de críticas este año. Muchas personas consideraban que el tiempo del ‘escarabajo’ había terminado, sin embargo, para muchos, Nairo calló con su triunfo la boca de muchas personas.

Sobre esto, BLU Radio habló con Fabio Parra, un exciclista que también llenó de glorias al país y es actual gerente de Indeportes en Boyacá. Parra defendió a Nairo sin dudarlo ni un segundo.

Publicidad

Le puede interesar: “Nairo llega al Arkéa”: padre del colombiano revela el nuevo equipo del ciclista

“Cuando suceden esas cosas es muy difícil, uno tiene que cerrar todas las comunicaciones posibles para no escuchar y no perder esa energía que uno tiene. Las críticas a Nairo no eran justas”, indicó Parra.

Publicidad

“Salí a defenderlo de todas esas críticas sin sentido porque le estaban dando muy duro”, agregó.

Escuche la crónica sobre Nairo Quintana y la entrevista completa con Fabio Parra aquí:

Publicidad