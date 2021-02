Nairo Quintana no estará en el Giro de Italia, su equipo Arkea no fue invitado

👉Here are the teams of the 2021 #Giro! What’s your favourite team❓ | 👉Ecco le squadre che parteciperanno al #Giro d'Italia 2021! Qual è la tua squadra preferita❓ | 👉Ya están los equipos que participarán en el #Giro d'Italia 2021 ¿Cuál es tu equipo favorito❓ pic.twitter.com/KkxeAj9ASw