¿Qué argumentos tiene Nairo Quintana para defenderse ante el TAS? Abogado Andrés Charria responde

Después del sorpresivo anuncio del ciclista Nairo Quintana sobre su decisión de no correr la Vuelta a España 2022 para poder defenderse ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), luego de la descalificación del Tour de Francia de este año por parte de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el abogado deportivo Andrés Charria se conectó en Blog Deportivo para hablar de este polémico caso.

Charria, quien es conocido en el mundo del deporte por haber defendido a María Luisa Calle en el caso del presunto dopaje durante los Juegos Olímpicos Atenas 2004, será el encargado de devolverle a Quintana los réditos de lo conseguido en el Tour, en el que quedó sexto en la clasificación general.

Publicidad

De entrada, el abogado dejó claro que lo que está pasando con el pedalista colombiano, al ser descalificado por supuesto el uso de tramadol, el cual no está prohibido por la Agencia Mundial Antidopaje, es un proceso “muy raro”.

Es un proceso en el que se intenta identifica una sustancia porque, aparentemente, -no hay estudios científicos- puede ser perjudicial para la salud del deportista. (…) Esto no es dopaje, pero parece dopaje. Nairo está tranquilo. Es un proceso que se debe llevar muy rápido y que hacer bien, estamos a la expectativa detalló el abogado

Charria sostuvo que, para él, no hubo ninguna infracción y cuestionó el método que se llevó a cabo para tomar la decisión, así como el reglamento, el que calificó de “mal hecho”, una toma de muestra “extraña”, un laboratorio “no acreditado” y que no se siguieran los procedimientos.

Publicidad

“Es muy extraño. Todo es apresurado, hay solo diez días. Es un reglamento que no es reglamento. Yo no creo en las conspiraciones ni en las persecuciones. (…) Nairo asegura, y yo le creo, que él no consumió tramadol”, agregó.

Charria dejó claro lo inusual de este caso y comentó que cuando normalmente” las apelaciones al TAS tienen un plazo de 21 días, esto es tan extraño que solo dan diez días”.

Publicidad

De igual modo, señaló que desde la UCI está ignorando los derechos mínimos de una persona, pues “no lo notificaron ni lo llamaron a descargos”. Además, resaltó que es importante saber qué está buscando la UCI

“Es bueno empezar a mirar que busca la UCI porque si es un tema de salud el pilar fundamental de la Agencia Mundial Antidopaje y, si esta no lo ha considerado que es perjudicial para la salud, porque evidentemente no mejora el rendimiento, pues me parece complicado”

Ya por último explicó que hay tres temas a desglosar: el primero, que es científico, y tiene que ver con que el ciclista no consumió tramadol; el segundo, un tema jurídico, pues “el reglamento UCI dice en su primer párrafo que no es obligatorio”.

“Hay que hace runos análisis importantes. Yo no me atrevo a decir nada yo sé que no consumió, pero hay que averiguar qué pasó. Hay que buscar un farmacólogo para que explique qué pudo haber pasado”, sentenció.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: