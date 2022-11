Rigoberto entrevista a ‘Ivancho’ en Mañanas BLU: “eres invitado de honor al Tour de Rigo”

Rigoberto Urán, uno de los máximos exponentes del ciclismo colombiano, contó en Mañanas BLU cómo nació la historia de amor con don Iván, el campesino que logró seguirle el paso y le ‘chupó rueda’ en medio del entrenamiento el fin de semana pasado en las montañas de Antioquia.

“En el ciclismo todos somos iguales. Lo que pasó con ‘Ivancho’ fue que yo iba entrenando y vi que alguien se me acercó y aguantó mucho rato, eso me sorprendió. Me bajé, le hice un par de preguntas, lo subí a las redes y fue una locura”, contó el pedalista nacional.

Indicó que ese gesto lo llenó de mucho cariño y respeto hacia los millones de ‘Ivanchos’ que hay en el país, campesinos y trabajadores que usan su bicicleta como modo de transporte y manera de subsistir y más aún en estas épocas difíciles de pandemia.

“Como ‘Ivancho’ hay muchos. Ya he tenido la oportunidad de encontrar a varios en carretera y compartir con ellos (…) Lo que más me sorprendió es que yo iba haciendo mi trabajo de resistencia a contrarreloj y él nunca se me despegó. Al principio pensé que era un ciclista, luego me dijo el de la moto que era un señor con un morral. Vi que estaba sudando y no se me despegaba. Ahí paré, me bajé y lo entrevisté”, relató el oriundo de Urrao.

Luego, este miércoles Urán invitó a este aguerrido y luchador campesino, de 54 años, al Giro de Rigo virtual, lo ayudó en la carrera y se sorprendió con su actitud y su potencia.

Entrevista de Rigo a ‘Ivancho’ en Mañanas BLU

Rigo, en medio de su desparpajo característico, tuvo la posibilidad de entrevistar en Mañanas BLU a don Iván, quien le agradeció por todo el cariño y por la bicicleta que el ciclista profesional le regaló como muestra de respeto y admiración.

“Amanecí mejor, aunque la carrera de ayer fue dura, fue tremenda. Todos en el barrio me recibieron contentos, las personas estaban felices y vieron toda la carrera virtual”, le respondió ‘Ivancho’ a Rigo.

Contó que tras la dura pedaleada con Rigo, este jueves le dieron el día libre en su trabajo para que descansara y se pusiera a punto para continuar con sus labores cotidianas.

“¿Le dieron libre para atender a los medios?”, le replicó Urán, a lo que el humilde campesino respondió con una sonrisa, una carcajada y mucho sentimiento.

“Muchas gracias a Go Rigo Go. La bicicleta está muy linda, está hermosa. Muchas gracias”, puntualizó don Iván, que reveló que en medio de la carrera física llevaba en su morral la loza del desayuno, la carpa y otras cosas.

‘Ivancho’ será el invitado de honor al Giro de Rigo

El pedalista colombiano le notificó a don Iván que él será el invitado de honor al Giro de Rigo, que se disputaría en el mes de noviembre en las montañas colombianas.

“Hemos traído a Froome desde Inglaterra, a Contador desde España, a Bernal desde Zipaquirá, a Chaves desde Bogotá, pero este año ‘Iváncho, el chiquito’ desde La Ceja, Antioquia, será el invitado de lujo del Giro de Rigo versión El Chicamocha, en Santander”, finalizó Rigoberto Urán.

*Escuche las entrevistas completas:

