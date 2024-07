Evenepoel sobre su batalla con Pogacar: "Traté de ir a por él, pero no pude"

El belga Remco Evenepoel (Soudal Quick Step), segundo en la etapa de este martes y en la general del Tour, dijo que el líder Tadej Pogacar ha vuelto a "demostrar sus cualidades" con su triunfo en solitario en Valloire.

“Tadej Pogacar ha vuelto a demostrar sus cualidades. Sabemos que cuando ataca es muy explosivo. Traté de ir a por él, pero no pude seguirlo. Pude llegar a la cumbre no muy lejos de Vingegaard, así que no estuvo tan mal. Luego me lancé a la bajada y me arriesgué demasiado, casi pagué al contado", comentó el líder del Soudal, también maillot blanco de mejor joven.

Explicó el ganador de la Vuelta y campeón del mundo en 2022 los "sustos" que tuvo en el descenso del Galibier, donde la carretera tenía tramos mojados.

"Me resbalé dos o tres veces en tramos ligeramente mojados, por lo que perdí un poco de confianza. Los demás me alcanzaron y pudimos llegar a la meta con Vingegaard. Finalmente pude correr para quedar en segundo lugar", señaló.

Evenepoel terminó contento con el primer examen de montaña, con un segundo puesto en la general a 45 segundos de Pogacar.

"Sabía que tenía que estar preparado para este día, puede que no esté al 100% pero definitivamente es un buen comienzo. Dije que aspiraba a un Top 5, por lo que terminar segundo en una etapa de montaña del Tour y ser segundo en la general significa que estoy en el camino correcto… pero el Tour es largo", comentó.

Sobre el favorito para ganar el Tour, Evenepoel prefirió centrarse en su trabajo, asegurando que incluso Pogacar podría tener un mal día.

"La carrera es todavía muy larga y Tadej puede tener un día difícil. En cualquier caso prefiero concentrarme en lo que soy capaz de hacer con mi equipo. Vamos a luchar hasta Niza y, de todas formas, todo va bien y me estoy divirtiendo", concluyó.

