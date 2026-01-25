En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Disidencias Calarcá
Concierto Bad Bunny
Aranceles de Ecuador
Emergencia económica

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Colombia y Venezuela se enfrentan en Luque por la Copa América de futsal

Colombia y Venezuela se enfrentan en Luque por la Copa América de futsal

La selección colombiana llega a este encuentro luego de empatar 2-2 en su debut frente a Brasil.

Publicidad

Publicidad

Publicidad