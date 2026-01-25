Colombia y Venezuela se enfrentan en Luque por la Copa América de futsal

Arrancó el partido entre Colombia y Venezuela por la Copa América de Futsal CONMEBOL. El compromiso se disputa en la Arena Óscar Harrison, en la ciudad de Luque, escenario que acoge una nueva jornada del torneo continental.

La selección colombiana llega a este encuentro luego de empatar 2-2 en su debut frente a Brasil, actual campeón y uno de los grandes favoritos de la competencia. Ese resultado dejó buenas sensaciones en el equipo nacional, que busca ahora dar un paso más en su camino dentro del certamen.

Colombia es dirigida por Roberto Bruno y aparece como uno de los candidatos sólidos para avanzar en esta Copa América. Al frente está Venezuela, que viene de perder ante Chile en su primer partido y necesita sumar para mantenerse con opciones.

El duelo entre Colombia y Venezuela se puede sintonizar por DITU. Además, la selección colombiana volverá a jugar mañana, cuando enfrente a Bolivia, en continuidad de su participación en el torneo.

