Colombia ya conoce su rival en 'Cuartos' del Mundial Sub 20: hora y fecha para el juego

Colombia alcanzó los Cuartos de Final, luego de igualar 1-1 a Nigeria el pasado domingo 5 de octubre.

Selección Colombia Sub 20
Selección Colombia, clasificados a Cuartos de Final del Mundial Sub 20
Foto: X; @FCFSeleccionCol
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 6 de oct, 2025

Colombia cumplió en el Mundial Sub-20 de Chile tras empatar 1-1 con Nigeria el pasado domingo y superar a Noruega por criterio de Fair Play, resultado que le permitió quedarse con el liderato del Grupo F. El combinado nacional mostró orden, entrega y efectividad en una fase en la que cada detalle marcó la diferencia.

Los noruegos también tuvieron una destacada actuación en la fase de grupos, ya que igualaron con Colombia en puntos y diferencia de gol. Sin embargo, el número de tarjetas acumuladas inclinó la balanza a favor del equipo tricolor, que se benefició del juego limpio y avanzó como primero del grupo.

Resultado Colombia vs Nigeria en el Mundial Sub 20

El partido ante Nigeria fue intenso de principio a fin, pues no solo estaba en juego el resultado directo, sino también la diferencia de goles y el conteo de amonestaciones, factores determinantes para definir la clasificación.

Mientras el duelo entre Noruega y Arabia Saudita terminaba 1-1, Colombia se mantenía concentrada en su tarea. Al minuto 50, Neyser Villarreal desbordó por la banda derecha y lanzó un centro preciso para Kener González, quien, con un disparo mordido, abrió el marcador 1-0 a favor del conjunto cafetero.

Sin embargo, a los 83 minutos, un descuido en defensa le costó caro al equipo. Tras una mano de Elkin Rivero en el área, el capitán nigeriano Bameyí aprovechó la oportunidad desde el punto penal y marcó el empate 1-1, resultado que se mantuvo hasta el final del compromiso.

Colombia Sub-20
Foto: @FCFSeleccionCol

Próximo partido de Colombia Sub 20 en el Mundial

Gracias a su comportamiento ejemplar en el terreno de juego, Colombia finalizó como líder del Grupo F y clasificó a los octavos de final del Mundial Sub-20. Su rival será Sudáfrica, segundo del Grupo E.

El compromiso entre Colombia y Sudáfrica se disputará el próximo miércoles 8 de octubre en el estadio Fiscal de Talca, a partir de las 2:30 p.m. (hora colombiana). El combinado nacional espera mantener su buen rendimiento y seguir avanzando en el certamen, con la ilusión de alcanzar las instancias decisivas.

