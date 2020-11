¿Cómo Zidane enderezó el rumbo del Real Madrid en Champions?

Experiencia, sangre fría y rotación de efectivos: pese a las lesiones y el irregular rendimiento, Zinedine Zidane ha enderezado el rumbo en Champions, donde el Real Madrid puede pasar a octavos el martes frente al Shakhtar Donetsk (18h55).

Tres veces ganador como entrenador de la máxima competición europea de clubes (2016 a 2018), 'ZZ' tuvo esta temporada un recorrido más complicado: derrotado en casa 3-2 por el equipo B del Shakhtar en la primera jornada y con un empate 2-2 en el campo del Borussia Monchengladbach en la segunda en octubre.

Pero, desde entonces las tornas han cambiado: dos victorias contra el Inter de Milán (3-2, 2-0), finalista de la última Liga Europa, y el Real Madrid está en segunda posición del grupo B a un punto del líder, el 'Gladbach'.

- 'El camino a seguir' -

"No sé si es el partido más completo, pero son tres puntos importantes para nosotros. Me preguntabas ayer que no se ganaba sin Sergio (Ramos) y ganamos", afirmó tras el encuentro en Milán a los periodistas.

"Mejoramos y creo que es el camino a seguir. Hay que continuar", animó Zidane.

Una victoria el martes en Ucrania supondría una 24ª clasificación consecutiva para la segunda vuelta de la Champions en otras tantas campañas europeas desde 1997... y un paso más hacia una posible cuarta corona europea para Zidane en su competición fetiche.

No obstante, las complicaciones no han dejado de acumularse para 'Zizou': Además de la lesión de su capitán Ramos (tocado en el bícep femoral de la pierna derecha), el técnico francés ha perdido al atacante belga Eden Hazard, lesionado el sábado contra el Alavés, y que no viajará a Ucrania.

Pero, con esta situación, ¿cómo ha hecho Zidane para reactivar la máquina madridista en Europa?

Está la identidad de su equipo: Zidane y el Real Madrid siempre dan su mejor cara cuando están entre la espada y la pared.

Ya fue el caso la temporada pasada (6 de noviembre de 2019), cuando sobre Zidane pesaba la amenaza de la destitución, según la prensa, antes de un partido decisivo de Liga de Campeones contra el Galatasaray... que los merengues ganaron 6-0.

- 'Momentos complicados' -

Después está la gestión de Zidane: nunca eufórico en la victoria, ni tampoco fatalista en la derrota, el técnico que llevó al Real Madrid a su famoso triplete en Champions supo manejar los minutos y los momentos bajos de sus jugadores.

"De vez en cuando, hay un momento un poco más complicado, como es la situación general hoy en día", explicaba 'ZZ' el martes en rueda de prensa antes de afrontar el partido de vuelta contra el Inter de Milán.

"Es verdad que lo estamos atravesando con partidos complicados, pero no es sólo nosotros", añadió.

Zidane también ha explotado a fondo la plantilla XXL del Real Madrid: en ausencia de Karim Benzema, fue Mariano Díaz quien se adjudicó una inesperada plaza de delantero centro contra el Inter la pasada semana.

Pero el delantero francés, tocado en el aductor izquierdo antes de la última ventana internacional, fue incluido en el grupo del Real Madrid para el viaje a Ucrania.

Una buena noticia para 'Zizou', que está en el camino correcto para clasificar a octavos y que tiene la intención de corregir el tropezón del pasado curso, cuando el Real Madrid fue eliminado de la carrera por la 'Orejona' en octavos por el Manchester City.

Con una victoria en Ucrania el martes, Zidane podría dedicarse a su próximo desafío: enderezar el rumbo del Real Madrid... en LaLiga, donde el vigente campeón ya tiene siete puntos de desventaja respecto al líder, la Real Sociedad.