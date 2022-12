Con gol de Duván Zapata, el Atalanta empató 2-2 con la Juventus de Cuadrado

Dos veces se adelantó el Atalanta (3º) y dos veces igualó Cristiano Ronaldo de penal para la Juventus (1º). El gran dominador del fútbol italiano dio un paso casi definitivo para lograr su noveno título consecutivo al empatar con la sensación del campeonato italiano este sábado.

Horas antes, la Lazio (2º) sufrió su tercera derrota consecutiva, al caer 2-1 contra el Sassuolo (8º), por lo que la Juventus tiene ocho puntos de margen, cuando restan 18 por disputar. El Atalanta es tercero a nueve.

Publicidad

"Todavía no podemos hacer cálculos, no podemos celebrar hasta que no logremos el título matemáticamente", señaló el central de la Juventus Leonardo Bonucci.

Le puede interesar: La campeona menos goleadora: 10 años del primer Mundial de la Selección de España

En el Juventus Stadium el colombiano Duván Zapata (16) y el ucraniano Ruslan Malinovskiy (81) adelantaron al Atalanta, pero Ronaldo igualó con dos penas máximas (55 y 90) para alcanzar los 28 tantos en esta temporada, a uno del máximo realizador Ciro Immobile (Lazio).

Muy buen partido entre el Atalanta y Juventus que termina 2-2, dos goles de penal de Ronaldo para la Juve y uno de Malinovskiy y Duvan Zapata para el Atalanta ⬇️pic.twitter.com/fsC9ILsOc9 — DG (@DepGbal) July 11, 2020

Publicidad

Los jugadores del Atalanta cargaron contra el árbitro cuando señaló el final del partido por haber señalado dos discutidas manos en el área, la primera del holandés Marten de Roon y la segunda del colombiano Luis Muriel. Ronaldo no perdonó.

"¿Qué hacemos? ¿Nos cortamos las manos?. Lo único que puedes hacer es poner las manos enfrente de tu cuerpo. La interpretación de la regla cambia. Otros países no hubieran señalado penal", dijo el técnico del Atalanta Gian Piero Gasperini.

Publicidad

Antes, una vez más, los flamantes cuartofinalistas de la Liga de Campeones -jugarán contra el PSG-, firmaron otro partido valiente, en el que de nuevo brilló su colectivo. Fue su 12º partido consecutivo sin perder.

El primer gol del equipo de Bérgamo fue una muestra de su calidad. El capitán 'Papu' Gómez hiló una jugada desde el centro del campo y combinó dos veces con Zapata, que acertó con un fuerte disparo.

Fue el 15º gol en la presente Serie A para Zapata, mientras que el argentino 'Papu' Gómez alcanzó las 16 asistencias, un registro nunca antes alcanzado en una temporada del campeonato italiano.

Publicidad

Antes de que el árbitro penalizara su mano, Muriel, que había entrado en la segunda parte, fue el autor de la asistencia para Malinovskiy.

Derrumbe de la Lazio

Publicidad

La Lazio, que acumula cuatro derrotas y sólo dos victorias desde el regreso de la Serie A tras la suspensión del campeonato por el nuevo coronavirus, se había adelantado en el marcador ante el Sassuolo con un tanto del español Luis Alberto en la primera parte gracias a un afortunado remate, ya que la pelota le rebotó en la pierna cuando un defensa trató de despejarla (33).

Pero el Sassuolo, que se mantiene en la pelea por la clasificación para la Europa League , remontó en la segunda parte.

Empató primero con un tanto de Giacomo Raspadori, en una jugada que comenzó con una pérdida de pelota de los locales en su zona de creación y que Francesco Caputo aprovechó para ponerle el remate en bandeja al joven delantero de 20 años (52).

Raspadori ya había marcado en la primera parte, pero el árbitro y el VAR lo anularon por fuera de juego (9).

Publicidad

La sentencia para el equipo que entrena Simone Inzaghi llegó en el descuento, cuando un centro al área lo cabeceó en el segundo palo Gian Marco Ferrari y Caputo remachó en la misma línea de gol.

En el otro partido de este sábado la Roma (5º) ganó con solvencia (3-0) en la cancha del Brescia (19º).

Publicidad

Un triunfo importante para los Giallorossi porque sus dos rivales por la quinta posición, sinónimo de Europa League, Nápoles (6º) y Milan (7º), se enfrentan el domingo en San Paolo.

Los goles romanos las marcaron el argentino Federico Fazio (49), el croata Nikola Kalinic (62) y Nicolo Zaniolo (74), de regreso tras una larga baja por lesión.