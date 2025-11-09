En vivo
Con triplete de Lewandowski, Barcelona derrotó 4-2 al Celta y se mantiene a tres puntos del líder

El plan inicial de Hansi Flick se alteró en el calentamiento con la baja de Casadó. Fue el único contratiempo en una lluviosa noche iluminada por un primer tiempo brillante, trepidante, de ritmo alto, con numerosas ocasiones de dos equipos verticales.

Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 9 de nov, 2025

