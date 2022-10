Confirmado: por lesión, Luis Díaz estará fuera de las canchas hasta después del Mundial de Catar

El pasado domingo, 9 de octubre, Luis Díaz, extremo del Liverpool, fue sustituido en el minuto 42 del partido contra el Arsenal por una lesión en la rodilla. En su momento su técnico, Jurgen Klopp, señaló que "no era nada bueno" y este martes se confirmó la mala noticia para el jugador guajiro.

Díaz no volverá a los terrenos de juego este 2022, estará de baja entre seis y ocho semanas y no volverá hasta después del Mundial de Qatar, en el que la Selección Colombia, no participará al no haberse clasificado.

La buena noticia para el futbolista colombiano es que su lesión no requerirá que pase por el quirófano.

El médico Iván Chalela, quien trabajó en el Junior de Barranquilla, habló en los micrófonos de Blog Deportivo sobre la lesión de Luis Díaz .

“En el video se ve que el jugador contrario le da un golpe en el tobillo, él pudo hacer una distensión del ligamento colateral interno. Fue una situación rápida y no se puede descartar un compromiso del menisco interno de esa misma rodilla”, dijo

