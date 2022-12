Conozca a tres bellas colombianas que dijeron sí al desnudo

Shirley Gómez, famosa por su participación en un reality Show en Colombia, fue una de las primeras participantes en aceptar el reto de posar semidesnuda.

Gómez, quien en la actualidad es madre de dos niños, afirmó que le hubiera “encantado” hacer desnudos, pues dijo sentirse conforme con su cuerpo.

“Sí es verdad, realicé semidesnudos, me hubiera gustado hacer desnudo porque siempre me he sentido a gusto con mi cuerpo, esté gorda o embarazada, sin embargo, nunca me han hecho propuestas llamativas que me animen a desnudarme”, aseguró.

Agregó que de hacerlo, sería con “fines artísticos”, porque de lo contrario no valdría la pena.

Otra famosa que quiso dejar su cuerpo con poca ropa fue Daniella Donado. La actriz y presentadora realizó un semidesnudo luego de tener a su primer bebé.

Además, indicó que no volvería a realizar algún tipo de sesión fotográfica ligera de prendas.

“No me desnudaría ni por deseo ni por arte. Las fotos que yo hice fueron un poco peleadas para que no fueran desnudo porque le tengo pánico a eso”, dijo Donado.

Entre tanto, Mabel Cartagena, del programa Voz populi que se emite por Blu Radio, decidió hacer dos desnudos a la edad de 23 años, tiempo en que según ella atravesaba por el mejor momento de su carrera.

“Hoy en día sí me arrepiento porque soy mamá, estoy casada, ya me pasaron los años y las fotos no me sirvieron para nada”, expresó.