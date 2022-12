¿Corrupción en el América? Periodista hace grave denuncia que involucra a directivos

Jaime Orlando Dinas, periodista deportivo, habló en Blog Deportivo de BLU Radio sobre su polémico trino en donde asegura que Harold Gómez, jugador del Atlético Bucaramanga, no fichó por el América de Cali “porque le exigieron firmar por medio de una empresa junior”.



“Ese trino lo coloqué yo (…) Yo estaba en Pachuca cuando me hicieron la llamada. Ayer me llamó Óscar Eduardo Córdoba Arce, amigo de Ricardo Pérez, presidente del América, a decirme que si eso era real o sino me metía en un gran problema. Puede llegar mañana el papá desmintiendo lo que yo he escrito en el trino, puede llegar el presidente Duque a decir que es mentira, pero es real”, mencionó.

Asimismo, Dinas sacó nombres como Tulio Gómez, expresidente del cuadro rojo y Harold Lozano, director deportivo del conjunto escarlata.

“Yo sé que si llaman a Tulio Gómez, él va a decir que no tiene ni idea de nada, que eso es una mentira de Dinas. Si usted llama a Harold Lozano, quien se quiere favorecer en el América como gerente deportivo de manera personal y en detrimento de la institución, le va a decir lo mismo, que el mentiroso soy yo”, añadió.

“Con detalles me dijeron en Argentina que un exjugador del América de Cali, excompañero de Ricardo Pérez, estaba gestionando todo para que llegara un técnico al cuadro escarlata; era Ocaña o Astrada”, resaltó.

Salida del ‘Polilla’ Da Silva del América

“A los técnicos portugueses los trajeron por un negocio en el cual el ‘Polilla’ Da Silva no se prestó (…) ‘Polilla’ no se prestó para poner a los jugadores de la escuela de Harold Lozano, como él no se prestó le hicieron el cajón”, aseguró.

Por otro lado, el antes señalado exjugador del América, Harold Lozano, respondió a las acusaciones de Dinas.

“Ustedes conocen mi reputación. La cosa va por otro lado, aprendí a no juzgar a la gente sin saber la claridad de las cosas. Todo pasa porque en el América trabajaba un primo de él, siempre llegaba con tragos y en mal estado. Me tocó tomar una decisión”, dijo.

“Es una persona que no está clara en lo que está haciendo. Es mejor que esté sano mentalmente. Es una situación incómoda porque las personas quieren destruirlo a uno de esta forma (…) No habrá ningún acto jurídico ante el hecho porque esa gente no razona. Son personas que están enfermas mentalmente”, comentó.

Jugadores vinculados con su escuela

“Yo tengo un jugador que destacó muchísimo. El Cali estaba detrás de él, pero por respeto se lo tenía que llevar al América, pero no es jugador mío”, afirmó.

Omaña como reemplazo de Pedro Felicio Santos

“Cuando hay este movimiento, lo llaman cantidad de empresarios, pero nosotros tenemos ahí una carpeta porque queremos dar un paso certero”, sentenció.