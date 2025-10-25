Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en la historia en alcanzar los 950 goles

Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador de la historia en alcanzar los 950 goles en su carrera con el anotado ante el Hazem que sentenció el triunfo del Al Nassr, en la sexta jornada de la Liga de Arabia Saudí.

El exjugador del Real Madrid, de 40 años, marcó un nuevo tanto en el minuto 88, en un contraataque dirigido por Wesley por la derecha que vio la llegada del astro luso que envió, de primeras, la pelota al fondo de la red.

Cristiano Ronaldo Foto: AFP

Cristiano Ronaldo acumula 950 goles en su carrera: 5 con el Sporting, 145 con el Manchester United, 450 con el Real Madrid, 101 con el Juventus y, por ahora, 106 con el Al Nassr a los que hay que añadir los 143 con la selección de Portugal.

El tanto de Cristiano certificó el triunfo del Al Nassr que previamente había encarrilado el también portugués Joao Felix, de cabeza, ras un centro de Ayam Yahya.



El cuadro de Jorge Jesus lidera la clasificación de la Liga de Arabia Saudi con seis triunfos en otros tantos partidos.