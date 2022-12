Cuando juegas menos te puedes plantear irte del Madrid: Zidane sobre James

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este martes que admira al centroampista colombiano James, insistiendo en que es "un jugador importante", pese a sus escasos minutos de juego con el equipo blanco.



"Yo admiro a James", afirmó Zidane en una rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones contra el Borussia Dortmund del miércoles, asegurando que "es un jugador del Madrid y es un jugador importante".



Preguntado por la iniciativa de James de acudir a entrenarse en solitario a última hora de la tarde tras volver de Barcelona después del clásico (1-1) en el que no jugó, Zidane aseguró que este tipo de actos no influyen en sus decisiones respecto al jugador.



"Tengo el mismo trato con James que con todos. No va a cambiar nada (que vaya a entrenarse así). Ha hecho como otros jugadores cuando volvemos de jugar partidos...", dijo.



Respecto a la posibilidad de que el jugador esté pensando en salir del Madrid para disfrutar de más minutos, Zidane reconoció que sería comprensible.



"Cuando juegas menos te puedes plantear eso, pero es un jugador del Madrid y es un jugador importante", dijo.



"Es verdad que es un problema porque quiere jugar más y últimamente no está jugando mucho, pero para mí es importante, siempre que esté aquí lo va a ser porque voy a necesitar de todo el mundo", concluyó Zidane.