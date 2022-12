Cuando llegué había rosca, solo existían 2 departamentos: técnico Selección de Voleibol

Antonio Rizola, el brasilero que puso a soñar al país con una participación de la Selección Colombia de Voleibol en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , agradeció, en diálogo con Mañanas BLU, a todos los colombianos el apoyo al equipo, que quedó muy cerca de alcanzar el sueño de llegar al continente asiático.

Vea aquí: ¡Se luchó, pero no alcanzó! Argentina venció a Colombia y lo dejó sin Olímpicos

Rizola aseguró que Colombia, que cayó este jueves ante Argentina en Bogotá con parciales de 25-16, 21-25, 16-25 y 23-25 y se quedó en la puerta de Tokio 2020, tiene una generación de voleibol para rato y puede, incluso, llegar a pelear unos Olímpicos.

Publicidad

“Estoy un poco más tranquilo porque la derrota ante Argentina fue pesada para nosotros. Estaba afligido porque sabíamos que estábamos cerca de llegar a los Olímpicos y estábamos anticipando el sueño olímpico de 2024 para ahora”, manifestó el entrenador en Mañanas BLU.

Lamentó que el apoyo de los colombianos, de la prensa y el arduo trabajo de sus pupilas, cuyo promedio de edad es de 21 años, y su equipo técnico no haya sido suficiente para decir presentes en los Juegos Olímpicos, que se disputarán del 24 de julio al 9 de agosto.

“No tengo dudas que logramos hacer, no solo en voleibol, sino en todo el pueblo colombiano, creer en ser un poco más que son fuertes y pueden ganarles adversarios a los que jamás ganaron”, indicó.

Publicidad

¿Roscas y regionalismo en la Selección de Voleibol?

Rizola fue enfático en señalar que a él no le corresponde salir a hablar de roscas y regionalismo en el voleibol colombiano, pero que es algo que no se puede ocultar ni puede mentir.

Publicidad

“No vengamos a mentir para nosotros. Colombia, en general, tiene esta mentalidad muy fuerte de regionalismo. Yo sabía porque jugaba contra Colombia dirigiendo los equipos de Brasil y en cada campeonato era un equipo diferente”, dijo.

Aseguró que cuando llegó a la dirección técnica del seleccionado colombiano se encontró con algunas restricciones, como convocar a jugadoras de determinados departamentos.

“Ahora no es el momento de hablar, pero jugadoras de determinados departamentos no fueron convocadas porque no se permitía (…) Quien estaba en las dirigencias no lo permitía”, denunció.

“Sí había mucha rosca. Cuando yo llegué a Colombia solo dos departamentos representaban a la Selección Colombia: Bolívar y Valle (…) Ahora, en todas las categorías, desde los 14 años, estamos con nueve departamentos representando. Tenemos una selección nacional: hay jugadoras de Antioquia, Cundinamarca, Valle y Bolívar”, sentenció.

Publicidad

Acto seguido, manifestó el entrenador brasilero que lo que hizo al interior del grupo fue hacerles entender que este tipo de conductas no ayudaban en nada al equipo y así, poco a poco, fue rompiendo esos impedimentos.

“Fui claro con que teníamos que estar juntos y hoy no existe en Colombia colores diferentes. Son tres colores (amarillo, azul y rojo) y todos jugamos por ellos”, precisó.

Publicidad

Liga profesional

Finalmente, Rizola hizo un llamado al Ministerio del Deporte para que ponga sus ojos en el voleibol colombiano y permita la creación de una liga.

“Una liga ayudaría mucho en todo el proceso. Hablamos mucho con el ministro y él tiene esa visión. El deporte profesional no puede depender de dineros públicos, debe venir de empresas que creen en él”, puntualizó.

*Escuche la entrevista completa:

Publicidad