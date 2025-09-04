David Alonso en exclusivo Blu: “Emocionante volver a escuchar el himno de Colombia”

El joven piloto David Alonso se está abriendo paso con fuerza en el mundial de motociclismo, llevando con orgullo sus raíces; aunque también tiene nacionalidad española y su acento lo delata, hace mucho decidió correr representando la bandera colombiana.

Esto significa que cada que se sube al podio tras ganar una carrera, suena el himno de Colombia. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, dijo sentirse feliz y honrado por hacerlo, ya que su madre es de Bucaramanga.



El ascenso de Moto3 a Moto2

El camino de David Alonso ha sido de rápido ascenso y aprendizaje constante gracias a su talento. Tras una exitosa temporada en la categoría inferior, explicó la diferencia y el desafío que representa su nueva etapa.

El campeonato del mundo tiene las tres categorías, Moto3, Moto2 y MotoGP, la máxima. Según detalló, Moto3 es la categoría pequeña donde donde se empieza y de ahí en adelante sigue “mucho aprendizaje”.

David Alonso Foto: AFP

Ahora, compitiendo en Moto2, se encuentra en la antesala de la máxima categoría, un lugar donde el nivel es más alto y mucho más exigente.

“Hay muy pocas plazas, entonces es como una categoría donde la cosa está muy igualada”. A pesar de la dificultad, su objetivo es claro: llegar a luchar por el campeonato de Moto2, aunque sabe que debe ir paso a paso.



El orgullo de representar a Colombia

Uno de los momentos más especiales para David Alonso es subir al podio y escuchar el himno de su país. Sobre una victoria reciente y muy emocionante en Hungría, comentó lo siguiente:

“Sí, la verdad que muy emocionante volver a escuchar el himno de Colombia después de tanto tiempo, pero en una nueva categoría y poder cantar el himno en lo más alto en la categoría de Motos”, recalcó.

Esta dualidad cultural es algo que lleva con naturalidad. Su madre es de Bucaramanga y, gracias a ella, siente una profunda conexión con sus raíces latinas.

“Al final tengo la mezcla ahí y entonces tengo el corazón dividido, tengo esa sangre colombiana por mi madre y me siento querido por los otros países”, señaló.

Para él, es un honor representar a Colombia en un deporte donde no ha habido muchos pilotos destacados, abriendo un nuevo camino para el motociclismo en el país.



La "sangre colombiana" en su ADN de piloto

Alonso reconoció que su herencia colombiana influye directamente en su forma de competir. Atribuyó a su "sangre colombiana" una mezcla de calma y el característico "ritmo latino".

Incluso, encontró similitudes entre su estilo de pilotaje y el de los jóvenes pilotos en Colombia, especialmente en los momentos decisivos de una carrera.

