¡De campeones a campeón! Figuras de la F1 celebran el regreso de Fernando Alonso

"Cuantos más pilotos de élite tengamos, mejor para nuestro deporte": el británico Lewis Hamilton, seis veces campeón mundial, celebró este jueves el regreso para 2021 del español Fernando Alonso a la Fórmula 1, igual que otros integrantes de la parrilla del actual curso.

A los que se preocupan por el hecho de que Alonso vuelva a ocupar un puesto de titular -en Renault- después de dos años en otras disciplinas, privando de ese lugar a otros pilotos más jóvenes, George Russell (22 años) les dijo que él está "bastante satisfecho por ese regreso".

"La Fórmula 1 cuenta con los mejores pilotos y él es uno de los mejores. La elección de Renault tiene todo el sentido", argumentó el británico Russell (Williams) en una conferencia de prensa antes del Gran Premio de Estiria, que se disputa este fin de semana.

"Es fantástico que forme parte del equipo", celebró también su su futuro compañero Esteban Ocon. "Está muy motivado y tiene mucha experiencia. Puede aportar eso para mejorar el coche", señaló.

"Fernando está muy motivado con su vuelta y con hacer avanzar nuestro proyecto. Estoy seguro de que nuestra colaboración será buena", añadió el francés, preguntado sobre el carácter fuerte del español.

Otro de los interrogantes que rodean a este mediático regreso del piloto asturiano es su edad, ya que cumplirá 39 años el 29 de julio.

No hay límite de edad

"Eso es solo un número. Sinceramente, no me he sentido muy diferente estos últimos años", aseguró el finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo Racing), 'decano' de la parrilla con 40 años avanzados. "No creo que haya un límite de edad. Es diferente para todos", afirmó.

"No tengo la impresión de que Fernando haya ralentizado con la edad", destacó el australiano Daniel Ricciardo, al que Alonso sustituirá en 2021 en Renault.

"Su coche no le permitía conseguir grandes resultados, ¿pero sacaba lo mejor de él? Es evidente que sí lo hacía", estimó.

Hamilton recordó el caso de Michael Schumacher, que regresó a la Fórmula 1 en 2010 con Mercedes después de una pausa de tres años. El mítico piloto alemán no dio muestras entonces de estar mermado físicamente pese a su veteranía.

"Estoy seguro de que será parecido con Fernando", afirmó el británico de Mercedes.

El regreso de Alonso, dos veces campeón del mundo (2005, 2006), a la categoría reina del automovilismo con la escudería con la que logró sus mayores éxitos fue anunciado oficialmente el miércoles, después de semanas en las que se venía especulando con este regreso a la Fórmula 1 de uno de los pilotos más carismáticos.