Debate: ¿Luis Enrique 'acabó' con el Barcelona?

Adiós a la era Luis Enrique

El técnico Luis Enrique Martínez, dirigió a su equipo por última vez el sábado en la final de la Copa del Rey frente al Alavés y no descartó este viernes volver a dirigir a los azulgrana aunque "en pocos años, evidentemente no".

"Si algo he aprendido es que no digas nunca jamás, esta es mi casa, es el club que más confianza me ha dado como jugador y como entrenador, ¿por qué voy a decir que no voy a entrenar al Barça? Soy joven, soy simpático, agradable...", respondió medio en serio, medio en broma, el técnico azulgrana a la pregunta de si se ve entrenando de nuevo al Barcelona.

El técnico fue protagonista de uno de los momentos más tensos del programa, ¿acabó con el Barcelona?

