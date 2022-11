Dedico el triunfo a mi mujer y a todas las madres en su día: Nairo Quintana

El colombiano Nairo Quintana (Movistar), nuevo líder del Giro de Italia, dijo tras su exhibición en el Blockhaus que su intención "era demostrar" que sus piernas y las del equipo "están bien" y sobre todo "tratar de obtener diferencias con vistas a la crono" del próximo martes.

"Ha sido un día muy bonito. He querido demostrar que las piernas mías y las de todos mis compañeros van bien. Me encuentro fuerte y el equipo también se siente así. Todos los compañeros han trabajado de manera fantástica, desde el primero hasta el último, todo el día, y eso siempre te da una motivación extra para rendir al máximo", dijo en meta el ciclista boyacense.

Una primera cita marcada por Quintana y los favoritos en uno de los puertos más duros de la presente edición. El líder del conjunto telefónico debía aparecer. Y lo hizo a lo grande.

"Sabía que era importante abrir algo de distancia con los otros rivales de cara a la crono. Después del primer ataque he visto que Pinot y Nibali me seguían pero lo seguí intentando una y otra vez hasta que he podido finalmente abrir hueco y seguir hacia adelante", relató.

Quintana, de 27 años y ganador del Giro 2014, celebró "haber terminado esta gran etapa vistiendo la 'maglia' rosa" antes del descanso, además de haber logrado "seleccionar a los favoritos y tomar unos segundos a favor".

"Queda mucho por delante en este Giro. Ya veremos el martes si estos 30 segundos sobre Dumoulin son muchos o pocos, pero de momento me quedo con una buena sensación y eso es lo importante por ahora. Espero continuar con buena salud y buenas piernas", explicó.

"Dedico el triunfo a todos los aficionados colombianos y latinoamericanos; también a Michele Scarponi, de quien lamento mucho su pérdida; y también por mi mujer y todas las madres en su día", destacó.