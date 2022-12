Dicen que no tengo condiciones para estar en selección y lo respeto: Yoreli Rincón

Yoreli Rincón, talentosa jugadora del Junior de Barranquilla, habló en Blog Deportivo de la polémica que se ha generado luego de que no la convocaran a las Selección Colombia que disputará los Juegos Panamericanos en Lima.

“Es una decisión tomada, lo que han salido a decir es que yo no tengo las condiciones para estar en la selección y lo respeto, soy simplemente una jugadora”, aseguró Rincón.

La mediocampista del equipo tiburón, campeona de la Copa Libertadores con Atlética Huila 2018, dijo que, contrario a lo que se ha especulado, nunca se ha negado a ir a la Selección.

“Nunca me he negado a ir a la Selección, creo que fue el propio técnico que dijo que yo pedí tiempo, pero eso es mentira, en la segunda convocatoria dijo que necesitaba adaptación en Brasil, es mentira también, jamás se comunicaron conmigo”, señaló.

Si bien no quiso hablar de un posible veto, sí manifestó que no les gustó que haya “peleado el premio de la Copa Libertadores” hace unos 8 meses.

Finalmente, consideró que su rendimiento ha sido bueno desde hace tiempo y su regreso al fútbol colombiano no se dio por bajo nivel, sino por una muy buena oferta que recibió.

“En este momento tengo un gran palmarés, a los equipos que he ido he sido campeona. Mi regreso de Brasil no fue por mal rendimiento, fui la máxima pasadora en el torneo, tenía contrato por dos años, pero Jimmy Chará me hizo una propuesta maravillosa, y por eso me vine”, enfatizó.

