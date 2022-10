“Didier Luna es un pervertido”: fisioterapeuta que denuncia acoso sexual en la sub 17

Carolina Rozo, exfisioterapeuta de la Selección Colombia Sub 17, amplió este miércoles en la Fiscalía 170 de Bogotá las denuncias por acoso sexual contra el entrenador Didier Luna.

A raíz de esta y varias denuncias, el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) pidió este miércoles a la Fiscalía esclarecer este penoso hecho que enloda a las categorías femeninas inferiores del combinado nacional.

"Le solicitamos a la Fiscalía General de la Nación, en aras del bienestar de nuestras jugadoras y miembros de la Selección Colombia Sub 17, esclarecer cuanto antes los hechos denunciados de supuesto abuso sexual al interior del equipo", dijo la FCF en un comunicado.

Aunque la Federación no menciona a las querellantes ni a los acusados, hace referencia a la denuncia de la semana pasada hecha por la alianza de medios La Liga Contra el Silencio.

Según ese colectivo, una de las denunciantes, mayor de edad y que prefirió no revelar su identidad, sostuvo que el acoso por parte de uno de los integrantes del cuerpo técnico de la selección femenina Sub 17 comenzó con comentarios como "estás muy linda, hermosa".

Posteriormente, agregó, "me dijo que quería tener algo conmigo y que podía llevarme a cosas muy grandes en el fútbol".

En diálogo con Mañanas BLU, la exfisioterapeuta Rozo señaló que Didier Luna es un “pervertido” y detalló los momentos en que el entrenador se sobrepasó con las jugadoras del equipo nacional y con ella.

“Es un pervertido. Lo es y lo digo rotundamente. Su comportamiento no es normal. Eso no se hace, eso es inaceptable”, manifestó.

“Ingresé a hacer parte de la Selección Femenina Sub 17 en diciembre de 2017, donde fui bien recibida por parte del cuerpo técnico, pero a medida que fueron pasando los días empecé a sentir una afectuosidad más cariñosa del señor Luna. Fue ahí cuando empecé a sentirme presionada y acosada por él. Tenía actitudes de saludarme con morbosidad y de hablarme al oído cosas como: “estás muy linda, me gustas mucho”, entre otras”, aseguró.

Manifestó, además, que en enero de 2018, Luna le mostró una fotografía suya (que ella previamente había publicado en redes sociales) y le dijo que “esa era la mujer que quería” y que no se descuidara porque le iba a robar un beso, situación que desencadenó una reacción por parte de Rozo.

“Después de esto, coincidí con el señor en el pasillo y me dijo que me estaba hablando muy en serio y que quería tener algo conmigo, que fuéramos amigos especiales. Me apuntó con su dedo hacia el logo de la Federación y me dijo que solamente le regalara un pedacito de mi corazón. Yo me alejé y le dije que no estaba buscando pareja, él se enojó y a partir de ese momento todo se volvió un infierno”, explicó.

Rozo reveló que tras el intento fallido de Luna por conquistarla, la empezó a acosar laboralmente y la apartó del grupo principal.

“Me anuló totalmente, me gritó en mis actividades, denigró de mi trabajo y me vetó del campo. La cosa se tornó tan complicada que decidí salir del microciclo de enero. Sin embargo, fui convocada al microciclo de febrero y viajé a Argentina”, aseguró la profesional, quien dijo que en el país del tango todo se complicó aún más.

Acoso a otras compañeras y jugadoras

La fisioterapeuta relató que el acoso sexual y laboral también se presentó con otras compañeras y jugadoras de la Selección.

“Después de que me pasó a mí lo del acoso con el señor Luna y el encuentro tan desagradable, yo empecé a notar unas situaciones extrañas. Cuando yo les hacía las recuperaciones, las niñas pasaban y él les tocaba la cola. A algunas les cogía la espalda y les hablaba al oído”, precisó.

En ese sentido, argumentó que Luna se escuda “en una figura de papá” en las reuniones y en las charlas técnicas, para llevar a cabo su acoso sexual y laboral.

“La palmada y la mano las ponía en el glúteo, en la cola como tal (…) En los entrenamientos las niñas pasaban en licra y él pasaba y les tocaba la cola y las acariciaba, diciendo que era un afecto de papá y de cariño. Les cogía la cara con ambas manos y se acercaba nariz con nariz”, finalizó.

Escuche la denuncia completa:

