¿Dirigiría a la Selección Colombia? Contundente respuesta de Carlo Ancelotti

En diálogo con el programa de DirecTV Sports ‘De fútbol se habla así’, el entrenador del Everton Carlo Ancelotti descartó dirigir la Selección Colombia si surgiera un eventual pedido.

“Nunca fui a Colombia, nunca he tenido la oportunidad de ir. Me han invitado Ospina, James y Yerry Mina. Un día me gustaría pasar un tiempo en Colombia, pero no para entrenar”, dijo el italiano.

El técnico de James y Mina en el Everton destacó al portugués Carlos Queiroz, pese a las estrepitosas caídas ante Uruguay y Ecuador por Eliminatoria.

“Colombia tiene un entrenador muy bueno que es Carlos Queiroz, tiene una experiencia que no todos tienen. Lo conozco muy bien, tiene mucha experiencia, le puede hacer bien a Colombia”, dijo.

Anceloti considera que “Colombia tiene un muy buen equipo y puede pasar la clasificación sin problemas”, aunque tiene que lucharla.