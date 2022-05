Duelo entre Nadal y Djokovic en Roland Garros será de noche: el español protesta la decisión

El duelo de cuartos de final de Roland Garros entre Rafael Nadal y Novak Djokovic fue programado en sesión nocturna el martes, a partir de las 20h45 locales, una decisión de la organización del torneo que a priori beneficia al serbio.

"Hay una gran diferencia entre jugar al tenis en tierra de noche que durante el día. Por la humedad, la pista está más lenta y la bola más pesada", declaró Nadal tras jugar por primera vez en la sesión nocturna este torneo, el pasado miércoles contra el francés Corentin Moutet en segunda ronda.

Publicidad

"Prefiero jugar de día. Yo conozco Roland Garros de día, así lo he jugado toda mi carrera", repitió Nadal cada vez que se le ha planteado esta cuestión.

Incluso, tras ganar el domingo al canadiense Felix Auger-Aliassime, Nadal aumentó la presión sobre los organizadores del torneo con un argumento emocional: "Soy consciente que, ojalá no sea así, si todo va mal pueda ser mi último partido aquí, con lo cual me gustaría jugarlo de día".

"Todo lo que puedo decir es que Rafa y yo solicitaremos cosas diferentes", dijo por su parte Djokovic tras vencer el domingo la argentino Diego Schwartzman y sellar el pase a cuartos.

La cuestión estuvo el domingo en boca de todos. El otro partido susceptible de ser programado por la noche era el que disputarán el español Carlos Alcaraz (N.6) y el alemán Alexander Zverev (N.3).

Publicidad

"No me parecería justo. Yo ya he jugado dos partidos de noche", se quejó el joven español de 19 años.

Al final es el número 1 mundial el que se ha apuntado el primer tanto tras una decisión en la que también ha tenido que ver Amazon Prime Video, el difusor oficial del torneo, que obviamente se garantiza el partido que todos los aficionados esperaban desde que se conoció el sorteo.

Publicidad

El encuentro será en abierto y gratuito para los franceses, pero France Televisions, difusor de los partidos de día, lamentó una decisión "que no permitirá al servicio público difundir el partido con un acceso fluido y fácil para los telespectadores".

Le puede interesar: escuche el podcast Historias detrás de la historia