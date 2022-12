Dura crítica de Rio Ferdinand a Sergio Ramos por expulsión de Cuadrado

Tras la corta actuación de Juan Guillermo Cuadrado en la final de la Liga de Campeones, donde fue expulsado por una falta contra Sergio Ramos, el exfutbolista inglés Rio Ferdinand, criticó la actitud del defensa madridista.



"Ramos se avergonzará. Si mi hijo me viera hacer eso, no podría mirarlo a la cara", dijo el ex futbolista, quien militó en el Manchester United y el Queens Park Rangers y ahora es comentarista deportivo.



También señalo que "Ramos es un jugador de clase mundial que está desde hace mucho tiempo al nivel más alto, tanto en su club como en su selección".



Cuadrado fue el primer colombiano en disputar minutos en una final de Champions, pero tuvo la mala suerte de ser expulsado, minutos después de haber ingresado al minuto 66.



El jugador solo estuvo 18 minutos en el campo, tras recibir una primera tarjeta amarilla en el 72, por una acción con Cristiano Ronaldo, y la segunda en el 83, en una disputa con Sergio Ramos.



"No le he dicho nada a Cuadrado, pero los partidos hay que terminarlo con once jugadores", afirmó el entrenador Massimiliano Allegri en una rueda de prensa.