Duván Zapata se confesó: el gol más importante con Colombia, el apodo que "no acepta" y su timidez

En conversación con La Interna, programa de la Federación Colombiana de Fútbol, Duván Zapata habló sobre el gol más importante que ha marcado con la Selección , su timidez y el apodo de ‘El Toro’.

El goleador del Atalanta de Italia contó que la anotación más importante que ha marcado con la Selección Colombia fue contra Argentina en la Copa América 2019.

“El que le hice a Argentina, fue mi primera Copa América y es el (gol) que recuerdo con más emoción”, dijo.

Por otro lado, expresó que su timidez queda a un lado cuando entra a la cancha y defiende los colores de su club.

“Cuando entro al campo, me transformo. Esa timidez que tengo como persona se me va, porque puedo entrar al terreno de juego, ser libre, demostrar y expresar todas mis condiciones”, señaló.

Sobre el apodo del ‘El Toro’ Zapata, dijo que no le gusta mucho, pero lo acepta, aunque reconoce que no ha pensado en otro con el que se sienta más a gusto.

“En un apodo que no termino de aceptarlo, así que me lo trago y lo acepto. No me lo puso los muchachos (compañeros del equipo), fue la hinchada”.

Sobre su corte de cabello, comentó que se originó para darle confianza a su hijo, quien lo tenía largo, pero en el colegio lo miraban mucho.

“Para darle coraje y valor, me lo deje crecer para que él se identificara un poco y ahora le gusta”, finalizó.

