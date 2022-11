Edwin Cardona no estaría en la lista de los 23 que irán a Rusia

El volante del Boca Juniors Edwin Cardona no estaría en la lista de los 23 convocados por José Néstor Pékerman para el Mundial de Rusia 2018.



Fuentes informaron que hace dos días el técnico de la Selección Colombia le comunicó al jugador que, de no suceder algo extraordinario, no estará en la lista definitiva.



De ser así, esto les abriría las puertas a José Heriberto Izquierdo y Juan Fernando Quintero.

A no ser que pase algo inesperado, Edwin Cardona NO estará en la lista de 23. Le informaron hace dos días. Dio papaya con la sanción y Quintero e Izquierdo, que sí estarán en la lista, la aprovecharon. Una lástima por un jugador que fue fundamental en la clasificación a Rusia. pic.twitter.com/PsLvbhLNGP — Pablo Ríos González (@riosgonzalezp) May 21, 2018

Publicidad