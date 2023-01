“El Astana me dio la espalda, me sacaron de una patada”: ‘Superman’ López

Este martes pasó por los micrófonos de Blog Deportivo el ciclista colombiano Miguel Ángel ‘Superman’ López, quien habló sobre el nuevo reto que tiene con el Team Medellín y de su polémica salida del Astana.

“La meta con el Team Medellín es disfrutar cada momento, ahora que voy a estar más cerca de mi familia por estar aquí en Colombia, quiero disfrutarlo al máximo”, dijo.

López afirmó que el nivel del ciclismo colombiano es muy alto, por lo que se siente satisfecho con esta nueva oportunidad de figurar, esta vez en un equipo local.

Además, López confirmó que después de llegar de la Vuelta a San Juan en Argentina, estará en los nacionales que se disputarán en Santander.

Por otro lado, ‘Superman’ López se refirió al Astana, equipo del que salió al verse envuelto en un escándalo de dopaje, del cual el colombiano ha dicho que es inocente y que su pasaporte biológico se encuentra totalmente limpio, prueba de ello es que tiene autorización para correr en cualquier equipo.

“Es un tema complejo que hace mucho daño, sobre todo en la imagen, aspiro a que todo se aclare porque lo que he dicho siempre, tengo mis controles antidoping sin ninguna tacha y eso es lo que cuenta. Ellos (Astana) me dieron la espalda, me sacaron de una patada y desde ese día no he tenido ninguna conversación con alguien del equipo”, expresó.

Sin presión por los resultados

Tras unirse al Team Medellín, de categoría Continental, el exciclista de Astana y Movistar se plantea "disfrutar al máximo sin importar ningún resultado", pese a que empezará oficialmente su calendario con la Vuelta a San Juan, la que consideró una carrera "ideal" para abrir la temporada porque en esta edición tendrá "mucho nivel".

"Todo el mundo se está preparando. Va a haber una batalla feroz con todos los capos que hay. Esperemos poder estar ahí muy cerquita con ellos", comentó López sobre la carrera argentina que se celebrará entre el 22 y el 29 de enero.

En cuanto a la adaptación a su nuevo equipo, con el que ganó el fin de semana la Clásica de Villeta, una carrera menor en la que demostró su superioridad, 'Supermán' indicó que la competencia en su país será exigente al correr ahora en "uno de los mejores equipos de pelotón nacional" y asumir carreras en las que no ha competido porque se marchó "muy joven" a Europa.

"No sé si llegue a ganar una Vuelta a Colombia. Acá el nivel es tremendo y la manera de competir es diferente", admitió el escalador.

El director deportivo del Team Medellín, José Julián Velásquez, reveló que su escuadra ya estaba conformada deportivamente y competitivamente para afrontar todo el calendario de 2023 cuando surgió la oportunidad de contratar a López, tras rescindir en diciembre el Astana.

Agregó que buscan con ese fichaje "inspirar" a los niños en Colombia y tener a un "líder más visible", que en cualquier momento podrá marcharse.

El equipo colombiano también presentó en Medellín a los ciclistas Danny Osorio, Fabio Duarte, Aldemar Reyes, Javier Jamaica, Yeison Reyes, Brayan Sánchez, Víctor Ocampo, Walter Vargas y Robigzon Oyola.

