Elkin Serna es el atleta de Guarne que consiguió un cupo para los paralímpicos de Tokio 2020. Este deportista, pese a no poder ver bien, encontró en Estados Unidos un guía en bicicleta que le marcó la ruta en la que quedó en segundo puesto en la maratón regular en Miami , obteniendo así un cupo para los juegos paralímpicos en Tokio 2020.

Elkin Serna sueña con una nueva medalla a sus 35 años

"Obtuve en Miami un tiempo de 2 horas 27 minutos con 29 segundos y para Tokio pedían 2 horas con 33 minutos y 39 segundos. Son 5 minutos por debajo de la marca y eso me pone en los primeros tres del ranking paralímpico”, dijo Serna a BLU Radio.

El atleta espera regresar a Guarne este miércoles

para prepararse ahora para su nueva meta que es una medalla en Tokio.

“Para esta maratón me preparé por 4 meses dedicado solo a eso. Al final pude competir porque me ayudó la Fundación Akiles Internacional que me dio la inscripción, los tiquetes, y así pudE viajar. Gracias también a la Policía y a la embajada de Estados Unidos porque no tuve apoyo de Coldeportes”, cuenta Serna.

Elkin Serna ya fue medallista en Beijing 2008 y Londres 2012

y no pudo correr en Río de Janeiro 2016 porque sufrió una lesión, por eso el sueño ahora está en Tokio 2020.

“En esta maratón en Miami, que me dio cupo a los paralímpicos, no tuve apoyo de Coldeportes, porque pienso que no creían en mí. Ahora le pido al Comité Olímpico Colombiano que me apoyen para tener la plata necesaria para la preparación y el viaje a Tokio a representar al país”, aseguró Serna.

Lo extraordinario de la actuación de Serna es que nació con un deterioro visual que le impide ver bien, y por eso, en la prueba del domingo, corrió con un guía, pero como Serna es tan potente, el guía iba en bicicleta.