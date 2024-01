El deporte también ha sido víctima del cibercrimen: varios casos en el 2023

Si bien el deporte se ha convertido en un estilo de vida para millones de personas, la industria hoy es una de las más rentables del planeta. Según cifras de ESET, compañía experta en cuidado cibernético, este gremio genera entre el 1-2 % del PIB de todo el mundo, siendo esto alrededor de 100.000 millones de dólares anuales.

Ahora, la llegada de la tecnología ha obligado a federaciones, equipos e incluso deportistas hacer uso de sus finanzas en la web y aunque suele ser mucho más práctico en cuestión de tiempo, las plataformas digitales ponen en riesgo, en ciertos casos, a diversos personajes del deporte de ciberdelincuentes que aprovechan esto para sacar grandes sumas de dinero.

Pero, según cifras, no solo el cibercrimen ha aprovechado esto para sacar dinero, sino que han generado otro tipo de cibercrimen entorno al cuidado de datos personales de los atletas o información delicada en el manejo privado de una delegación de deportistas.

Y ha habido una gran cantidad de casos de cibercrímenes entorno al deporte, ya se por el robo de datos o daños colaterales en materia económica, hay varios en especial que el mundo recuerda por encima de otros que se dieron durante 2023.

Publicidad

Casos de cibercrímenes en el deporte

Ataque a la NBA: en un intento fallido a los servicios de la NBA, la máxima entidad de básquetbol de Estados Unidos, un grupo de ciberdelincuentes logró robar nombres y correos electrónicos en su portal, advirtiendo a sus usuarios de posibles ataques de phishing. Sin embargo, la seguridad del sitio logró repeler el ataque y evitar daños más graves, pero sí dejó un antecedente para reforzar aún más sus herramientas.

NBA Foto: AFP

Robo de datos a equipos de básquet en Francia: ASVEL, un equipo de baloncesto francés, fue víctima de un ciberataque en 2023, que dejó la perdida de al menos de 32 GB de información confidencial robada que incluye información de los jugadores (como pasaportes y documentos de identidad), contratos, acuerdos de confidencialidad y diversa documentación legal.

ASVEL de Francia // Foto: X @LDLCASVEL

Houston Rockets, víctima de robo de datos: la NBA sufrió dos daños en 2023; uno mencionado anteriormente y otro entorno al equipo de Houston. Un ataque provocó la perdida de 500 GB de información confidencial de clientes comerciales y deportista, que expresaron en su momento su preocupación por este hecho.

Houston Rockets // Foto: AFP

Publicidad

Falsas figuritas del Mundial de Qatar 2022: si bien esto sucedió entre octubre y noviembre de 2022, el dañó tuvo consecuencias durante 2023 por usuarios que reportaron ser víctimas de robo de datos a través de correos electrónicos sospechosos. Y es que en una app lograron replicar el supuesto álbum del Mundial en donde ponían sus datos personales logrando el robo de la información.

Trofeo Copa del Mundo Foto: AFP

Datos perdidos en Real Sociedad: el fútbol español estuvo en el ojo de la ciberseguridad luego de la denuncia de la Real Sociedad de San Sebastián de la perdida de datos sensibles como nombres, apellidos, direcciones postales, casillas de correo electrónico, números de teléfono y hasta cuentas bancarias de sus abonados y accionistas.

Real Sociedad en entrenamiento Foto: AFP.

Menores afectados en la Real Asociación Holandesa de Fútbol (KNVB): una noticia impactó el fútbol europeo en abril de 2023 luego de un fuerte ciberataque en Países Bajos que dejó el robo de un millón de datos personal, en especial por la cantidad de menores de edad que se vieron afectados por este hecho.

Los posibles afectados fueron:



Padres o tutores de jugadores menores transferidos entre 2014 y 2019.

Jugadores traspasados entre 2015 y 2021 en el ámbito internacional.

Jugadores que se hayan desempeñado profesionalmente entre 2016 y 2018.

Personas que hayan enviado declaraciones a la KNVB entre 2010 y 2022.

Personas que hayan entrado en contacto con el Centro Médico Deportivo KNVB.

Personas que hayan estado involucradas en asuntos disciplinarios de 1999 a 2020.

Fútbol Foto: AFP, referencia

La escudería Ferrari también fue víctima: tal vez una de las más importantes escuderías de la Fórmula 1 también se vio afectada por ciberdelincuentes en 2023. "Lamentamos informar de un incidente cibernético en el que un actor amenazador pudo acceder a un número limitado de sistemas en nuestro entorno de TI", dijo la empresa italiana.

Ferrari Foto: AFP

Publicidad

"Como cada industria que mueve millones y es popular, la deportiva no queda exenta de los ataques cibercriminales. De hecho, los casos más destacados son solo algunos de los cientos que ocurren a diario. La seguridad y protección no debe ser un juego, ya que los cibercriminales no atacan por deporte, sino porque para ellos es un negocio grande y redituable.”, comentó Camilo Gutiérrez Amaya, jefe del laboratorio de investigación de ESET Latinoamérica.

Le puede interesar