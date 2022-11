El día que no disfrute del fútbol, no lo seguiré haciendo: Jaime de la Pava

Jaime de la Pava, uno de los directores técnicos más reconocidos del país y que ya completa dos años en su proceso con el Cortuluá, enfrentará este martes a Millonarios, en un duelo lleno de necesidades para los dos equipos.



El estratega también habló sobre su profesión “debe haber un respeto frente a la profesión, yo siempre hablo con los jugadores, sobre su vida, si les gusta tomar o no y les hago un proceso para saberlos llevar”, aseguró el Técnico.



Por otra parte, de la Pava habló de la actitud agresiva de los deportistas en la cancha “uno entiende que el fútbol es un deporte de contacto, las peleas se pueden dar, el jugador se desahoga agrediéndose, pero siempre se soluciona con el dialogo, en la gran mayoría de casos estos enfrentamientos se dan entre amigos”, dijo.



Además, agregó “somos un país que reacciona violentamente, es un tema muy social y agredimos porque me miraron feo o no, el problema no es sólo el futbolista, va más allá”.