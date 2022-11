El finlandés Valtteri Bottas sorprende en Baréin y logra su primera pole en la F1

En su tercera carrera como piloto de Mercedes, Bottas logró su primera pole. Marcó un tiempo de 1:28.769 y supero por sólo 23 milésimas de segundo a Hamilton, que aspiraba a lograr su tercera 'pole' consecutiva en Baréin y que estará al lado del finlandés en la primera fila.



Hasta la fecha Bottas había logrado tres segundos puestos como mejores resultados en sesiones de clasificación. Fueron con Williams en los grandes premios de Australia y Alemania de 2014 y en el de Rusia de 2016. El sustituto del alemán Nico Rosberg en Mercedes ya tiene su primera muesca.



Lewis Hamilton, líder del campeonato y que firmó la 'pole' en las dos primeras carreras de 2017 (Australia y China) y llevaba seis consecutivas (las cuatro últimas de 2016 y las dos primeras de este año), fue el mejor en las dos primeras rondas de la sesión de clasificación, pero en el último instante de la Q3 se vio privado de aumentar su récord.



El tricampeón mundial tuvo una ultima opción de lograr el mejor tiempo, pero un ligero falló en la última curva lo dejó a 23 milésimas de su compañero finlandés.



Desde la segunda comenzarán el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) y el australiano Daniel Ricciardo (Red Bull). Vettel lo intentó en el último giro, pero acabó a casi medio segundo de Bottas.



Por detrás comenzarán, en este orden, el finlandés Kimi Raikkonen (Ferrari), el holandés Max Verstappen (Red Bull), el alemán Nico Hulkenberg (Renault), el brasileño Felipe Massa (Williams), el francés Romain Grosjean (Haas) y el británico Jolyon Palmer (Renault).



Los españoles Fernando Alonso (McLaren) y Carlos Sainz (Toro Rosso), perseguidos por los problemas mecánicos, estarán juntos en la octava fila de la parrilla, en los puestos decimoquinto y decimosexto.



Fernando Alonso, dos veces campeón mundial, entró de manera apurada en la Q2, con el decimoquinto mejor tiempo, pero luego no pudo marcar tiempo alguno por la rotura del motor de su McLaren.



Ahora tendrá que afrontar la carrera del domingo con un motor nuevo y, como él mismo explicó, sin la opción de calibrarlo adecuadamente.



"Seguramente no haremos la carrera con toda la potencia normal disponible, que ya es poquita. Así que será una carrera complicada", indicó el asturiano.



Carlos Sainz se quedó estancado en la Q3. Un avería dejó sin potencia a su Toro Rosso cuando se disponía a mejorar su registro y apartar de la Q2 a Fernando Alonso.



El madrileño volvió a mostrar su enfado nada más llegar a la zona de garajes. "Es fácil perder la paciencia. Se me pasará rápido este cabreo porque mañana es la carrera", dijo el piloto de Toro Rosso.



Tampoco pudo pasar de la Q3 el mexicano Sergio Pérez (Force India), tanto en Australia como en China había estado en la Q3 entre los diez mejores de la parrilla. Tomará la salida desde la decimoctava y antepenúltima posición.



El Gran Premio de Baréin se disputa este domingo a las 17.00 CEDT (156.00 GMT) sobre 57 vueltas (308,238 kilómetros) al circuito de Sakhir.